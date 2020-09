RESMI dibuka pada Maret 2001 silam di Osaka Bay Area, Universal Studio Jepang (USJ) menjadi taman hiburan pertama yang dibangun di Asia di bawah merek Universal Studio. Taman hiburan ini menempati 39 hektare menjadi yang paling banyak dikunjungi di Jepang setelah Tokyo Disney Resort.

Saat ini, Universal Studio Jepang memiliki delapan bagian yaitu Hollywood, New York, San Fransisco, Jurassic Park, Waterworld, Aminity Village, Universal Wonderland, and The Wizarding World of Harry Potter.

Melansir dari laman Japan Guide, Minggu (27/9/2020), pengunjung dapat menikmati banyak wahana hiburan, mulai dari komedi putar ramah anak, roller coaster, dan simulator mendebarkan seperti film Spiderman, Terminator 2, Back to the Future, and Jurassic Park.

Selain wahana, taman hiburan ini menawarkan banyak kesempatan untuk berfoto dengan maskot karakter populer seperti Snoopy, Hello Kitty, dan Muppets. Ada juga berbagai pertunjukan yang diadakan setiap hari termasuk parade malam yang menampilkan kendaraan hias yang diarak di jalanan.

Di luar gerbang taman terdapat Universal Citywalk Osaka yaitu shopping mall dengan banyak kantor Universal hotel dan banyak restoran serta tempat belanja, termasuk toko yang menjual merchandise Universal Studio dan cenderamata di Osaka.

Selanjutnya, Osaka Takoyaki Museum yang pada dasarnya adalah kumpulan dari beberapa vendor makanan lokal populer yang berkumpul di satu atap dan terletak di lantai empat dalam mall.

Gerbang masuk Universal Studio Jepang terletak lima menit berjalan kaki dari Universal City Station di jalur JR Yumesaki (juga disebut jalur JR Sakurajima). Dari Stasiun Osaka, ada beberapa kereta langsung per jam (15 menit, setara tarif Rp25 ribu) dan masih banyak lagi koneksi yang membutuhkan transfer mudah di Stasiun Nishikujo. Dari Kansai Airport, naik bandara cepat ke Stasiun Nishikujo dan transfer ke jalur JR Yumesaki ke Stasiun Universal City (75 menit, Rp170 ribu).

Universal Studio Jepang terhubung dengan bis ke Bandara Kansai (50-70 menit, Rp225 ribu, 1 bis/jam) dan Bandara Itami (45 menit, Rp133 ribu, selama 1 bis/jam). Beberapa bis malam dari seluruh kota di Jepang juga berhenti di Universal Studio Jepang.

Dengan layanan kapal feri bernama "Captain Line" akan menghubungkan Universal Studio Jepang dengan Akuarium Osaka (10 menit, Rp99 ribu sekali jalan, pulang pergi Rp183 ribu, 1-2 feri per jam). Tiket kombinasi untuk akuarium perjalanan feri dapat dibeli dengan harga Rp380 ribu (sekali jalan) atau Rp465 ribu (pulang pergi).

Jam buka bervariasi, biasanya mulai pukul 09.00 hingga 19.00 waktu setempat. Biaya masuk juga bervariasi tergantung tanggal kunjungan, berikut daftar biayanya : Rp1,1 juta hingga Rp1,2 juta (usia 12-64 tahun) Rp732 ribu hingga Rp880 ribu (usia 4-11 tahun) Rp957 ribu hingga Rp1,68 juta (65 tahun atau lebih) Tiket termasuk perjalanan tanpa batas dan dapat dibeli di gerbang taman, loket tiket JR, hotel mitra, toko serba ada dan agen perjalanan tertentu, dan melalui Klook dan Voyagin. Fasilitas Express Pass memungkinkan pemegang melewati antrean untuk wahana tertentu, di mana tersedia untuk empat wahana (antara Rp1,3 juta dan Rp2,5 juta tergantung hari) atau tujuh wahana (antara Rp1,5 juta dan Rp2,9 juta tergantung hari) pada hari kunjungan di gerbang masuk dan di dalam taman. Express Pass mungkin terjual habis pada hari-hari sibuk.