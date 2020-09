KUNJUNGAN Ruben Onsu ke Kota Medan membawa cerita tersendiri saat mencicipi durian di sana. Ruben Onsu mengunjungi kedai durian terkenal di Medan, yaitu Ucok Durian.

Di Ucok Durian, ada segunung durian yang bisa dicicipi pengunjung. Mulai dari yang kecil sampai yang besar ada di sana.

Dalam sehari, kedai durian ini bisa mendatangkan 10 ribu buah. Apabila sedang tidak musim durian, mereka hanya bisa mendatangkan 5 ribu buah durian saja.

Durian ini pun dikumpulkan dari perkampungan yang memiliki kebun durian dari pengepul, baru kemudian dijual di kedai. Pengunjung yang datang kesini pun ramai pengunjung saat malam hari.

Saat berada di sana, Ruben Onsu pun merasa ketagihan dan enggak cukup makan satu buah saja. Ruben Onsu mengaku kualitas durian ini sangat baik.

"Ini sih the best, the best," kata Ruben Onsu saat melahap satu potong durian.

Di kedai ini, Ruben Onsu hampir mencicipi semua rasa durian yang berbeda-beda. Ada durian yang manis, ada yang setengah pahit dan ada juga yang rasanya pahit banget. "Jadi durian itu ada yang pahit, ada yang manis. yang pahit, endol juga" saat mencicipi durian yang rasanya pahit. Di sana, Ruben Onsu juga ingin tahu cara membedakan antara durian yang manis dan pahit bisa dicium dari aromanya. Kalau yang manis aroma duriannya biasa-biasa saja. Tapi saat dibelah, buahnya akan terlihat buah durian yang warnanya sangat kuning. Itu sudah pasti manis sekali. Sementara itu, pengunjung yang ingin menikmati durian tak hanya dimakan di tempat. Tapi juga bisa dibawa pulang dan dikemas dengan benar. Ruben Onsu diperlihatkan cara membungkus durian yang akan dibawa pulang. Caranya dilapisi plastik kedap udara, kemudian dilakban hingga benar-benar rapat. Hal ini dilakukan demi menjaga kualitas dan ketahanan durian tersebut. Durian yang dibawa pulang bisa tahan 12 jam di luar lemari pendingin dan 1 bulan apabila disimpan di dalam freezer. Jadi kalau sedang traveling ke Medan, jangan lupa mampir kesini ya, Okezoners!