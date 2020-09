BERWISATA ke Malaysia kurang lengkap rasanya apabila belum berkunjung ke Genting Highlands. Kawasan dijulukan Las Vegas-nya Malaysia ini terletak sekitar 51 Km dari Kuala Lumpur.

Genting berada di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), sehingga cuacanya agak sejuk dengan panorama alam pegunungan Titiwangsa.

Berikut 5 tempat wisata yang bisa dikunjungi saat pelesiran ke Genting Highlands seperti dilansir dari The Crazy Tourist, Senin (28/9/2020).

1. Kuil Gua Chin Swee

Kuil ini merupakan tempat ibadah penganut agama Tao di Genting Highlands. Kuil ini didirikan juga sebagai bentuk dedikasi para komunitas Tao untuk seorang Pendeta Master Chin Swee, sebagai pemimpin agama terkenal di Dataran Tinggi Genting.

Arsitektur dan pemandangan di sekitaran Chin Swee Cave Temple sangat menarik, sehingga sering dikunjungi wisatawan dan jadi objek foto-foto.

2. Genting Skyway Cable Car

Genting Skyway Cable Car merupakan salah satu pilihan untuk menuju puncak Genting Highlands. Jika tidak ingin lelah berhenti diberbagai titik hanya untuk melihat setiap sudut Genting, Cable Car satu ini juga bisa menjadi sarana anda untuk berkeliling memandangi keindahan sekelilingnya tanpa harus berhenti di satu tempat.

Cara lain yang bisa dilakukan ketika menaiki cable car adalah sebagai tempat terbaik untuk melihat sunset dari sepanjang ketinggian.

3. Flying Fox at The Awana Golf Resort

Selain menjadi tempat aktivitas bermain golf, di Awana Genting Highland Golf Resort juga tersedia Flying Fox yang panjangnya kurang lebih 100 meter. Letaknya berada di atas bukit yang nantinya akan melintasi hutan di sekelilingnya.

Dari sini pula anda juga bisa menikmati pemandangan Genting Highlands dari pandangan udara. Dijamin pasti akan menjadi salah satu pengalaman seru yang tak terlupakan.

4. Outdoor Theme Park

Berkunjung dengan keluarga sepertinya tempat ini sangat pas untuk di datangi, terlebih jika membawa anak kecil. Karena di taman bermain dengan nuansa outdoor tersebut memiliki wahana lengkap yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan usia.

Jadi tidak hanya teruntuk anak kecil saja, tetapi orang dewasa pun akan menikmati pula saat berada di sini. Oh iya bagi yang berjiwa petualang, anda harus mencoba Space Shot (histeria-nya Malaysia) dan Flying Coaster (roller coaster berdiri).

5. Museum Ripley’s Believe It or Not!

Sebagian orang pasti tidak asing dengan sebuah acara yang bernama Ripley’s Believe It or Not! yang sempat ramai pada masanya. Acara ini menanyangkan uji keberanian dan tayangan aneh lainnya.

Nah bagi yang masih penasaran dan ingin sedikit mengenang kenangan dari Ripley’s Believe It or Not! tersebut kini tersedia museum yang berisi hal-hal berbau acara ini. Luas ruangnya mencapai 12.000 meter dengan 11 galeri. Dalam museum ini terdapat 500 item dan tema yang berbeda-beda berasal dari koleksi Robert Ripley, sang pencetus Ripley’s Believe It or Not!