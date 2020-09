LABUAN Bajo masih menjadi destinasi wisata favorit dikunjungi kalangan selebriti di tengah pandemi Covid-19. Pesona wisata yang menakjubkan membuat para wisatawan berbondong-bondong mengunjungi tempat yang menjadi pintu gerbang ke banyak tujuan eksotis di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Artis muda cantik sekaligus YouTuber hits di kalangan remaja, Salshabilla Adriani membagikan potret liburan lewat akun media sosial instagramnya saat berada di Labuan Bajo di era new normal.

Mantan kekasih Alvaro Maldini tersebut terlihat begitu menawan selama berlibur di Labuan Bajo dengan rambut pendeknya. Yuk, intip potret cantik Salsha saat berada di Labuan Bajo seperti dikutip dari akun instagram @salshabillaadr.

Pose di hamparan pasir putih

Berpose di pantai dengan pemandangan indah dan hamparan pasir yang putih bersih menambah sampurna potret menawan Salsha. Ia juga terlihat sangat bahagia dengan mengenakan pakaian pantai yang ideal untuk perempuan 20 tahun tersebut.

“Happy little baby,” pada laman instagram @salshabillaadr.

Anggun di atas kapal

Sejak dulu memiliki paras yang cantik, pemain film London Love Story 2 ini berpose diatas kapal dengan gaya yang pastinya membuat netizen terpana akan kecantikan yang paripurna lho Okezoners.

“sailing is a combination of magic and wind.” tulis Salsha pada unggahan di instagram pribadinya.

Cantik bak bidadari

Perpaduan sempurna ala Salsha di atas kapal dengan mengenakan topi pantai dan luaran putih ditambah pemandangan laut yang menjadi latar potretnya membuat Salsha benar-benar seperti bidadari turun dari khayangan.

Berpose candid sambil menikmati indahnya laut Bajo, Salsha membagikan kutipan dari Nitin Namdeo tentang menghabiskan waktu dengan alam akan semakin paham dalam hidup.

“The more time you spend with nature, the deeper your understanding of life will be - Nitin Namdeo,” tulisnya di caption instagram @ salshabillaadr.

Berjemur cantik

Biasanya jika pergi ke pantai, baik turis asing maupun lokal akan berjemur sambil menikmati vitamin sea. Kali ini, Salsha bukan berjemur di pinggir pantai melainkan di atas kapal dengan gaya hitsnya. Mengenakan topi boater, kemben biru yang dipadukan dengan skirt floral dan tidak lupa kacamata yang bertengger di wajah cantiknya.

Tidak lupa, potret santai Salsha menikmati berjemur ini mengundang komentar netizen halu lho Okezoners.

“pacar halu,” ujar @adril.ibrahim

“Adohh sayang ehh,” tulis@rikysasauw_

“Syg kmna sih❤️” ungkap @e_alhabsi19.

Pose candid bikin netizen terpana Walau sedang menunduk, Salsha tetap cantik dengan laut biru dan gunung-gunung yang menjadi background eksotiknya. Potret tersebut turut menuai komentar di laman akun instagram perempuan cantik bintang film CJR The Movie. “uWAAAwhhhh😍 terpanah aku tuu yank” tulis pemilik akun @terangwicaksono “Terlaluu Gorgeus 👌🏻” timpal akun @ismipricilla “SUKAAAA BANGET😍✨” tulis @isabellamaharanni.