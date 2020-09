PESONA kekayaan Pulau Dewata memang selalu menjadi buruan para wisatawan kelas dunia maupun lokal. Saking indahnya, Cinta Laura pun senang mengeksplorasi Bali.

Kalau bicara Bali baik tempat wisatanya, penginapan dan kulinernya, selalu memiliki tempat sendiri di hati para wisatawan. Di new normal, Cinta Laura pun semangat mengeksplorasi Bali dengan mengunjungi berbagai tempat.

Di laman Instagram pribadinya, perempuan cantik berdarah Indonesia-Jerman ini membagikan beberapa potret dirinya, saat berada di tempat terkenal Bali seperti Ubud dan Seminyak. Yuk intip potret cantik bintang film Target saat di Bali, dilansir Okezone dari akun Instagram @claurakiehl.

Potret Cinta Laura di The Legian Bali

Berkunjung ke Bali, pastinya banyak wisatawan yang tidak melewati tempat bak surga dunia ini. Ya, The Legian Bali menjadi salah satu tempat yang banyak didatangi wisatawan mancanegara. Ini adalah penginapan mewah yang berlokasi di Jalan Kayu Aya, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Aktivitas di The Legian Bali biasanya seperti selancar, jalan-jalan di area pantai dan terkenal dengan pusat hiburan malam di Bali serta wisata kuliner banyak ditemui di The Legian Bali.

Cinta Laura pun mengungkapkan lewat caption Instagramnya, bahwa The Legian Bali menjadi tempat favoritnya saat berada di Seminyak.

“Favorite place in Seminyak 💙,” ungkap Cinta Laura.

Bersantai di kolam renang yang tenang

Memiliki postur body goals, Cinta terlihat sangat canti berpose mengenakan outfit kuning sesuai dengan background foto. Meskipun mengunggah foto bukan di pantai, penginapan yang menjadi pilihan artis cantik ini juga terlihat sangat nyaman. Pemandangan kolam renang dan tanaman hijau di sekitarnya bikin Cinta maupun pengunjung lain pasti betah berada di Bali.

Pelantun lagu Oh Baby ini juga mengunggah caption “Woke up in paradise. 💛” pada laman Instagram @claurakiehl.

Damainya menikmati matahari pagi Lagi-lagi potret di pinggir kolam renang menjadi favorit perempuan yang lulus cum laude di Universitas Columbia, New York tersebut. Matahari yang semakin memancarkan kecantikan Cinta Laura ini membawa kedamaian di hati Cinta lho, seperti pada unggahannya loh. “The morning sun brings about a peaceful heart,” tulis keterangan foto ini. Queen Cinta Laura Masih di kolam renang yang nyaman dan asri, potret Cinta Laura kali ini menggunakan bikini one pieces. Gaya ini membuat dirinya terlihat seperti ratu, dengan pemandangan hotel di Ubud, Bali. Perlu diketahui Okezoners bahwa di Ubud merupakan surga wisata yang tenang dengan jejeran resor cantik yang menjadi favorit wisatawan. Salah satunya resor yang diinapi Cinta. Nah, saat melihat pose aduhai Cinta Laura yang satu ini bikin Anda ingin langsung nyebur ke kolam enggak nih? Cinta saja betah bermalam di sana dan merasa sedih karena harus kembali ke Jakarta. “It’s Monday and I’m back in Jakarta, but I’m still not over Bali. 🌴” ujar cinta pada caption instagram @ claurakiehl Komedian Kiky Saputri pun menyebut bahwa Cinta Laura adalah seorang ratu cantik yang diidamkan netizen. “QUEEN 😍” ungkap @kikysaputrii.