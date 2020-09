JESSICA Mila sedang berada di Bali untuk liburan sejenak. Dia pun mengunjungi Pantai Kuta Bali yang sepi wisatawan.

Di Pantai Kuta, Jessica Mila nampaknya puas sekali piknik karena tak ada wisatawan lain dalam fotonya. Jessica Mila bahkan rela bawa tikar sampai bekal makanan sembari bersantai di atas pasir putih.

"This is how I spend my “me time” in Bali. (Kegiatan ini adalah cara saya untuk menghabiskan waktu me time di Bali," ungkap dalam laman Instagram @jscmila.

Ya, dengan mengenakan outfit bernuansa ungu lengkap dengan sunglasses, Jessica Mila duduk santai sambil membaca buku. Dia pun membawa bekal buah-buahan seperti nanas dan membawa sederet aksesori lain, seperti topi, tas, juga sandal jepit.

Pada kesempatan ini, Jessica Muila juga mengajak wisatawan lain untuk mengunjungi Pantai Kuta Bali. Hal itu diketahui lewat keterangan foto yang diunggahnya.

"Makin kangen Bali ga nih? Tentu tetap jaga jarak, menjauh dari keramaian, dan mematuhi Prokotol Kesehatan CHSE🌤️🦀," ujar Jessica.

Seperti diketahui, Pantai Kuta Bali memang menjadi destinasi wisatawan yang paling diminati sejak lama. Lokasinya sangat strategis dan sejak dulu Pantai Kita Bali menjadi magnet wisatawan. Di Pantai Kuta banyak aktivitas yang dilakukan. Seperti Jessica Mila yang duduk santai sambil membaca buku, menikmati pemandangan sekitar, hingga menanti matahari terbenam. Nah, di era new normal, pengunjung Pantai Kuta wajib mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari wajib masker, sering rajin cuci tangan, hingga mematuhi aturan jaga jarak. Sangat mudah jika Anda ingin berkunjung ke Pantai Kuta. Anda bisa naik kendaraan pribadi atau transportasi umum seperti naik shuttel bus dari Central Parking Kuta. Lokasi Pantai Kuta berada di Kecamatan Kuta, sebelah Selatan Kota Denpasar.