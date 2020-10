BATIK merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Bahkan pada tahun 2009 lalu, UNESCO telah menobatkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity).

Sejak saat itulah, masyarakat Indonesia selalu memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Oktober. Nah, untuk merayakan momen spesial ini, Okezone telah merangkum 4 museum batik yang menarik untuk di sambangi, berikut ulasannya.

Museum Batik Kuno Danar Hadi, Solo, Jawa Tengah

Museum ini adalah objek wisata utama di kompleks House of Danar Hadi dan telah dibuka terlebih dahulu pada tahun 2002 oleh Wapres Megawati Soekarnoputi. Melansir laman danarhadibatik.com, museum ini menyimpan koleksi kain batik yang mencapai 10,000 helai dan diakui oleh MURI (Museum Rekor Indonesia) sebagai museum dengan koleksi batik terbanyak.

(Foto: Instagram/@museumbatikdanarhadi)

Kain batik yang dipajang di Batik Kuno Danar Hadi berasal dari periode dan pengaruh kultur serta lingkungan yang berbeda-beda. Salah satu koleksi terpenting di museum ini adalah koleksi batik belanda, yaitu batik yang dipengaruhi oleh budaya Eropa dan dibuat oleh orang-orang Belanda yang menetap di Indonesia pada zaman kolonial.

Koleksi kain-kain ini adalah koleksi pribadi dari H. Santosa Doellah, pendiri PT Batik Danar Hadi yang juga merupakan pencetus kompleks HDH. Di belakang Museum terdapat kompleks pabrik batik tulis dan cap yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Bila tertarik menyambanginya, Museum Kuno Danar Hadi berada di Jalan Slamet Riyadi 261 Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Indonesia.

Museum Batik, Pekalongan, Jawa Tengah

Pada masa penjajahan kolonial Belanda, gedung ini merupakan kantor keuangan yang membawahi tujuh pabrik gula di karesidenan Pekalongan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1972, terbentuk komunitas bernama Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan (PPBP) yang digagas oleh masyarakat dan pembatik Pekalongan.

Pekalongan pun akhirnya dikenal sebagai salah satu Kota Batik di Indonesia. Barulah pada tahun 2006, Museum Batik Pekalongan diresmikan secara langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

(Foto: Instagram/@museumbatikpekalongan)

Ada berbagai aktivitas dan informasi menarik yang bisa didapatkan wisatawan ketika berkunjung ke Museum Batik Pekalongan. Pasalnya, museum ini telah dijadikan pusat data dan informasi mengenai batik, sebagai pusat riset dan pengembangan ilmu desain batik, perpustakaan dan acuan dalam hal perbatikan, mengkoleksi batik klasik, batik lawasan dan batik kontemporer. Wisatawan juga bisa belajar membatik yang dipandu langsung oleh ahlinya.

Kampung Batik, Semarang, Jawa Tengah

Bila sedang berlibur di Semarang, Jawa Tengah, jangan lewatkan kesempatan untuk menyambangi Kampung Batik. Lokasinya berada di Rejomulyo, Bubakan, tidak jauh dari Kota Lama.

Saat menginjakkan kaki di tempat ini, wisatawan akan langsung disambut mural-mural cantik bermotif batik khas Semarang, yang menghiasi setiap sudut jalanan. Mayoritas penduduk di Kampung Batik memang berprofesi sebagai pengrajin batik. Selain melihat secara langsung proses pembuatan batik tulis, Anda juga bisa lho mengikuti kursus singkat membatik.

Museum Batik Indonesia, TMII, Jakarta Tak hanya di kawasan Jawa Tengah saja, di Ibu Kota Jakarta pun terdapat museum batik yang menarik untuk disambangi. Namanya Museum Batik Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Museum ini resmi dibuka secara umum bertepatan dengan Hari Batik Nasional tahun lalu. Setidaknya ada enam area yang dapat dieksplorasi wisatawan, mulai dari area introduksi, khazanah, teknik membatik, bentuk dan ragam hias, perkembangan dunia batik dan galeri kemasyhuran. (Foto: Instagram/@millenials.jrjakarta) Para pengunjung juga dapat menikmati ratusan motif batik yang tersedia di tempat ini. Namun menurut penuturan Kabag Humas TMII, Sahda Silalahi, pembukaan Museum Batik Indonesia sejatinya masih dalam tahap soft launching, karena masih banyak koleksi-koleksi yang belum ditampilkan. "Belum terbuka untuk umum sebenarnya. Sementara ini yang ada aja dulu. Bisa dibilang tahun lalu itu baru soft launching. Tapi kalau ada wisatawan yang mau berkunjung dipersilakan setelah TMII dibuka kembali. Tidak ada biaya tiket masuk kok," ujar Sahda saat dihubungi Okezone via sambungan telefon, Jumat (2/10/2020).