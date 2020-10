PANDEMI Covid-19 belum berakhir. Namun, sebagian masyarakat Indonesia sudah mulai melakukan perjalanan ke luar kota. Baik untuk wisata (leisure) atau kepentingan pekerjaan (business trip).

Bila sudah demikian, satu-satunya cara yang bisa Anda lakukan adalah menjaga diri dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Selain itu, Anda juga disarankan lebih selektif dalam memilih penginapan atau hotel di destinasi tujuan.

"Hotel menjadi salah satu tempat dengan risiko penularan Covid-19 yang cukup tinggi. Sehingga kita harus meminimalisir segala kemungkinan terburuk," ujar Dr. Thomas Russo dari Buffalo's Jacobs School of Medicine and Biomedicl Sciences, seperti dilansir Okezone dari Travel and Leisure, Sabtu (3/10/2020).

Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan reservasi atau check in hotel di masa pandemi Covid-19, sesuai rekomendasi para ahli kesehatan dunia.

Pilih destinasi secara bijak

Menurut penjelasan Dokter Natasha Bhuyan, Director of healthcare provider One Medical, wisatawan sebaiknya menghindari destinasi yang memiliki angka penyebaran kasus Covid-19 tinggi. Ini sangat penting untuk meminimalisir risiko penularan.

"Penting untuk mencari informasi seputar tingkat transmisi virus corona di destinasi tujuan Anda," ujar Dr. Natasha Bhuyan.

Hal senada juga disampaikan oleh Dr.Russo. Hotel di daerah dengan tingkat kasus atau prevalansi infeksi lebih rendah, memang cenderung lebih aman untuk ditempati.

"Dengan demikian, kemungkinan Anda berinteraksi dengan orang yang terinfeksi akan berkurang. Tapi ini tidak menjadi jaminan, karena biasanya banyak tamu yang datang dari berbagai negara," kata Russo.

Cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum melakukan reservasi

Perlu diingat bahwa risiko penularan virus corona jauh lebih tinggi ketika Anda berinteraksi langsung dengan orang yang sudah terinfeksi. Namun dalam praktiknya, banyak wisatawan yang kesulitan untuk menolak ajakan mengobrol dari orang-orang yang baru mereka temui.

Untuk menyiasati hal tersebut, pilihlah hotel yang menerapkan kebijakan ketat, seperti pembatasan interaksi antar tamu dan pegawai hotel. Pastikan pula hotel yang hendak Anda tempati, telah menerapkan protokol kesehatan yang baik. Satu-satunya cara untuk memastikan hal ini, adalah melakukan riset kecil-kecilan di internet sebelum melakukan reservasi.

"Kunjungi situs resmi hotel untuk melihat tindakan preventif mereka dalam menanggulangi penyebaran virus corona, dan bagaimana mereka melindungi para tamu. Jika mereka melakukannya secara terbuka, secara tidak langsung itu menunjukkan keseriusan mereka," kata Dr. Jonas Nilsen, co-founder Practio.

Jika Anda tidak bisa menemukan informasi tersebut, jangan ragu untuk menghubungi mereka secara langsung via sambungan telefon. Setiap hotel seharusnya sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar penanganan Covid-19.

Cari tahu apa yang akan dilakukan hotel bila Anda jatuh sakit Selalu pikirkan skenario terburuk ketika traveling di masa pandemi Covid-19. Salah satu caranya dengan mencari tahu apa yang akan dilakukan hotel bila Anda tiba-tiba jatuh sakit. "Pastikan hotel yang Anda pilih memiliki prosedur khusus bila tamu mereka ada yang jatuh sakit. Setidaknya mereka memiliki kesiapan untuk melakukan tes Covid-19. Selain itu, jangan ragu untuk menanyakan apakah ada fasilitas kesehatan atau rumah sakit di sekitar hotel," kata Dr. Russo. Minta kamar yang belum digunakan selama beberapa hari Menurut studi yang dirilis New England Journal of Medicine, virus corona dapat bertahan pada permukaan benda mati seperti plastik dan stainless steel, selama kurang lebih 72 jam. "Ini berarti risiko penularan akan jauh lebih tinggi, bila jeda antar tamu hotel berdekatan. Untuk keamanan maksimal, mintalah kamar hotel yang belum digunakan setidaknya 3 hari sebelum kedatangan Anda," jelas Dr. Nilsen. "Meski pihak hotel mengatakan sudah melakukan disinfeksi ruangan, lebih baik mendapatkan kamar yang baru untuk memastikan kesehatan Anda," tandasnya.