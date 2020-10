WALAU pandemi Covid-19 masih berlangsung, Nia Ramadhani bertolak ke Bali. Nia beserta suami tercinta, Ardi Bakrie, serta anak-anaknya menjajal serunya parayalang.

Nia Ramadhani nampak begitu penasaran dengan olahraga paralayang atau paragliding. Kegiatan ini merupakan olahraga terbang bebas menggunakan parasut, bahkan pada 2018 menjadi salah satu cabang olahraga baru di Asian Games.

Baca Juga: Instagramable Banget, Ini 6 Spot Foto Favorit Milenial di Hutan Pinus Pengger

Di Instagram pribadi @ardibakrie, terdapat video keseruan Nia Ramadhani menjajal keseruan aktraksi paralayang. Mereka memilih suatu tempat dengan pemandangan pantai indah Bali.

Nia Ramadhani yang mengenakan tank top backless dan hot pants pun nampak bersemangat memasang perlengkapan paralayang. Ardi Bakrie pun mengapresiasi sang istri.

"Alhamdulillah... one more thing checked from my bucketlist: ✅ PARAGLIDING. Walaupun sempet srimulatan di awal...!!!," ungkap Ardi Bakrie.

Terlepas dari keseruan Nia Ramadhani, paralayang menjadi kegiatan wisata ekstrem paling diburu wisatawan. Kegiatan ini sangat memacu adrenalin Dilansir Okezone dari situs resmi Pemkab Bogor, aktivitas paralayang biasa dilakukan di gunung atau bukit tinggi, dengan memanfaatkan kekuatan angin tanpa mengandalkan mesin. Di beberapa daerah seperti Bali, Bogor dan lainnya pun aktivitas ini dijadikan tempat wisata. Maka tak salah jika atraksi paralayang menjadi salah satu hobi yang memerlukan keberanian. Karena traveler harus berani melayang dengan parasut di ketinggian 1.200 meter. Perlu diketahui juga, hobi paralayang ini terbilang mahal karena harga peralatannya yang umum diimpor. Meskipun mahal, banyak orang yang sangat menyukai olahraga paralayang. Saat mencoba paralayang, membutuhkan alat-alat yang tidak gampang. Biasanya penggemar olahraga ini membawa tas ransel yang beratnya lebih dari 20 kilogram berisikan alat-alat, seperti parasut sepanjang 12 meter, harness, helm khusus, GPS untuk mengatur pendeteksi lokasi dan masih banyak lagi. Tetapi jika ingin mencoba aktivitas paralayang seperti Nia Ramadhani, Anda hanya perlu datang saja dengan pakaian yang nyaman. Jadi tak harus membawa peralatan seperti para atlet paralayang. Sebelum memulai meluncur bebas, pilot (atlet) paralayang harus mempersiapkan dengan teliti parasut dan tali-talinya. Kemudian payung parasut dikaitkan dengan kabin kemudi dan siap membawa penumpang terbang, menikmati keindahan pemandangan dari atas yang luar biasa. Nah, apakah Anda berani mencobanya?