MENETAP di Hong Kong, di era new normal ini Shanty Paredes kembali traveling. Dia mengunjungi air terjun eksotis di Hong Kong, Tai Shui Hang.

Shanty Paredes pamer momen keseruan liburan ke Air Terjun Tai Shui Hang. Tak sendirian, dirinya pergi bersama kerabat.

Penyanyi berkulit eksotis ini pun rela mendaki untuk tiba di air terjun tersebut. Hal itu diungkapkan lewat Instagram pribadi Shanty Paredes.

"Chasing waterfall !! Quite a climb to get to Tai Shui Hang Waterfall in Ma On san," ujarnya dikutip dari laman Instagram @shantyparedes.

Walau begitu, rasa lelah Shanty usai mendaki terbayar dengan pemandangan indahnya Tai Shui Hang. Dia bahkan menyebut objek wisata alam di Hong Kong ini bak surga.

"But we made it and to swim there was heavenly ❤️❤️ tq my troopers for bearing with my “Jungle Jane / Moana” side and did this with me.. love you ... ! @eddievillan1 @clemtai #hongkonghike #hiking #outdoorsports," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Shanty berenang sepuasnya di dalam kolam air jernih yang menyegarkan. Shanty nampak bahagia karena bisa liburan dan melepas penat di tengah pandemi Covid-19.

Dilansir Okezone dari South China Morning Post, Air Terjun Tai Shui Hang berada di Ma On shan, Hong Kong. Ma Dai Stream atau Tai Shui Hang adalah air terjun terkenal dengan kejernihan air birunya dan kolam yang tak terhitung jumlahnya. Untuk tiba di sini, wisatawan harus mendaki melewati banyak rintangan. Seperti harus melalui tebing yang terjal, namun terbayar akan keindahannya bila tiba di spot air terjun. Cara termudah untuk sampai ke air terjun ini adalah dengan naik MTR ke Stasiun Tai Shui Hang, pintu keluar B. Berjalan kaki lima menit ke utara di sepanjang Jalan Hang Tak. Pintu masuknya berada di Nullah antara Desa Tai Shui Hang dan Taman Chevalier. Sesampai di sana, Anda harus berjalan kaki selama 20 menit di jalan beton di mana Anda akan mencapai sungai dengan bebatuan besar. Mendaki ke air terjun itu membutuhkan waktu 20 menit. Meski harus mengeluarkan ekstra tenaga, objek wisata alam ini sangat cocok dikunjungi bersama teman ataupun keluarga. Apakah Anda tertarik mampir ke sini saat traveling ke Hong Kong?