DIKENAL memiliki banyak destinasi menarik, Bali menyuguhkan berbagai tempat wisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Kimberly Ryder dan keluarga kecilnya pun memutuskan traveling ke Bali di masa pandemi Covid-19.

Agar aman, keluarga Kimberly Ryder memilih staycation. Selain itu, banyak juga tempat wisata di Bali mereka datangi.

Wanita yang saat ini sedang mengandung anak keduanya pun terlihat membagikan beberapa potretnya di Bali, lewat akun media sosial Instagram pribadinya. Saat di Bali, Kimberly Ryder pergi kemana saja ya?

Menikmati udara segar di Samsara Ubud

Menikmati udara segar di Samsara Ubud

Siapa yang tidak tahu resor mewah dan menjadi langganan para artis tanah air saat di Bali yang satu ini? Ya, Samsara Ubud merupakan penginapan yang berada di Banjar Ayah, Desa Kelusa, Payangan, Gianyar, Bali.

Banyak selebritis papan atas yang menjadikan tempat ini sebagai tujuan penginapan menyenangkan di Pulau Dewata tersebut. Didesain dengan unik, Samsara Ubud dirancang selaras dengan menyatu pada alam.

Arsitektur yang dibangn pun sangat membut wisatawan yang menginap di tempat ini bisa menikmati pemandangan hutan tropis yang rimbun. Seperti Kimberly Ryder yang terlihat berpose sambil menghirup udara sejuk resor tersebut. Wah, jika ke Bali, harus banget coba nih, Okezoners.

Ternyata kakak kandung dari artis cantik Natasha Ryder ini pun selalu menghabiskan waktunya indahnya saat di Bali ke penginapan ini. Mulai pacaran hingga hamil anak kedua loh.

“Always a wonderful time being back in our home away from home at @samsaraubud. 🌿 Kami ke sini di setiap tahap hubungan kami. Dari pacaran, baru nikah, hamil, dan kali ini sama Rayden dan hamil lagi. 🥰 📷 @edward_akbar 🤍,” tulis wanita 27 tahun tersebut.

Jalan-jalan ke The Seminyak Beach Resort & Spa

Pergi ke Pulau Dewata, belum afdol jika tidak berkunjung ke Seminyak, yang memiliki banyak destinasi wisata luar biasa. Salah satu resort terkenal yang dikunjungi Kimberly Ryder di Seminyak adalah The Seminyak Beach Resort & Spa.

Tidak hanya bisa tidur cantik, resor ini memiliki fasilitas spa untuk memanjakan para pengunjungnya, loh Okezoners. Berlokasi di Jalan Kayu Aya, Seminyak Beach Seminyak, Badung, Bali ini cocok banget untuk dikunjungi bersama keluarga, pasangan ataupun teman. Serunya, penginapan ini menyuguhkan view laut yang memanjakan mata, seperti unggahan istri Edward Akbar tersebut.

“A view straight out to the sea from our bedroom window at @theseminyakbeachresort. I don’t need a white noise maker to put him to bed at night here, the sound of the sea does it for me. 🌊

Oh and I can’t help but share this pic of us 3 as elephants. 🐘🌸” ujar Kimberly pada laman Instagramnya.

Potret keluarga bahagia Kimberly di Ulaman Eco Retreat

Bintang film Operation Wedding ini tidak melewatkan untuk berkunjung ke Ulmana Eco Retreat yang merupakan hotel ramah lingkungan yang didesain secara unik dengan dikelilingi tanaman hijau yang sejuk sehingga siapapun yang berada di hotel tersebut kan merasakan kenyamanan dan kemewahan.

Dalam unggahannya, Kimberly dan keluarga terlihat berpose dengan latar kolam renang dan arsitektur hotel unik terbuat dari bambu-bambu kokoh. Ia pun menuliskan caption keluarga kecilku dengan bahasa prancis.

“Ma petite famille.💗” tulis akun Instagram pribadi @kimbrlyryder.