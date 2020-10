MEMIKAT banyak wisatawan, Yogyakarta menyuguhkan sederet destinasi wisata alam menarik. Salah satunya Waduk Sermo yang dikunjungi Irfan Bachdim dan Jennifer Bachdim saat babymoon.

Meskipun di tengah pandemi Covid-19, Irfan Bachdim dan Jennifer Bachdim sengaja mengeksplor wisata Yogyakarta. Ia pun mengunggah potret dirinya lewat Instagram pribadinya @jenniferbachdim di Waduk Sermo.

Jennifer Bachdim mengunggah foto cantik mengenakan outfit serba putih, berlatarkan kincir angin bak di Negeri Tulip, Belanda. Gayanya juga gemas, karena wanita 33 tahun ini pamer baby bump.

Di Waduk Sermo, Jennifer Bacdim juga mengungkapkan rasa bahagianya atas dukungan yang diberikan keluarganya. Terutama Irfan Bachdim yang selalu menemaninya di mana saja.

"So much gratitude for you ❤️ Terima kasih banyak buat daily support dan cinta buat keluarga saya dan saya. Kalian memang THE BEST ❤️🙏🏼," ungkapnya.

Tak heran juga jika Jennifer Bachdim kepincut dengan Waduk Sermo. Karena waduk yang dibangun sejak 1994 ini menjadi tempat wisata alam yang memanjakan mata wisatawan. Bagaimana tidak, wisatawan bisa melakukan banyak aktivitas di sana. Anda bisa melihat ketenangan air danau dan pemandangan hijau, bisa menjajal naik perahu mengelilingi danau, hingga berselfie ria di beberapa spot. Jika ingin lebih lama menikmati suasana tenang di tempat ini, wisatawan dapat berkemah juga loh. Wah seru banget! Waduk Sermo menjadi salah satu destinasi wisata yang cocok untuk dikunjungi bersama keluarga ataupun teman diakhir pekan. Selain itu, tempat ini sangat cocok untuk menikmati sunset terbaik di Kabupaten Kulon Progo. Jika berkunjung dari kota Yogyakarta, dibutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk bisa sampai ke tempat ini. Dijamin, perjalanan Anda akan terbayar dengan panorama menakjubkan Waduk Sermo. Alamatnya ada di Desa Sremo Lor, Hargowilis, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.