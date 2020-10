SEKELOMPOK arkeolog Mesir akhirnya mengungkapkan tipe-tipe mumi kuno ke publik. Disaksikan oleh puluhan audiens, mereka membuka segel pertama dari 59 peti mati kayu kuno yang ditemukan awal tahun ini.

Melansir NDTV, Kamis (8/10/2020), sarkofagus atau peti mati itu ditemukan di kuburan Saqqara yang terletak di ibu kota Mesir kuno, Memphis. Kondisinya dilaporkan masih sangat baik ketika para arkeolog menemukannya di dalam sebuah lubang pemakaman.

Mereka pun menduga bahwa peti mati ini berisikan jenazah dari kaum bangsawan Mesir seperti pendeta dan tokoh-tokoh penting lainnya. Pada Sabtu 3 Oktober 2020, salah satu peti mati dibuka untuk pertama kalinya sejak disegel sekitar 2.500 tahun lalu.

The mummy tomb, which has been sealed for 2500 years, has been opened for the first time. pic.twitter.com/KWGT95girv— Psychedelic Art (@VisuallySt) October 5, 2020