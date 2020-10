DI tengah era new normal, Bali menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Seperti halnya Nia Ramadhani berlibur ke Bali untuk sementara waktu.

Nia Ramadhani memilih staycation di Pulau Dewata bersama keluarga besar Bakrie. Setelah kemarin menjajal paralayang, kali ini Nia dan keluarga menghabiskan waktunya di salah satu villa mewah, yaitu Pandawa Cliff Estate.

Istri Ardi Bakrie pun membagikan potret selama dirinya berada di Pulau Dewata lewat akun Instagram pribadinya @ramadhaniabakrie. Yuk intip keseruan Mama Nia Ramadhani saat menikmati liburannya di Pandawa, Bali berikut ini.

Menikmati kolam renang dengan view laut ala Nia Ramadhani

Berlokasi di Jalan Karang Putih Nomor 18, Kuta, Bali. Penginapan Pandawa Cliff Estate adalah surga tersembunyi yang langsung menghadap laut dengan suasana damai dan private. Tempatnya pun di puncak tebing sehingga wisatawan bisa menikmati pemandangan laut dari resor ini.

Menantu Aburizal Bakrie ini terlihat sedang menikmati suasana resor di kolam renang yang langsung menghadap laut. Dalam unggahan di akun instagram @ramadhaniabakrie menuliskan caption bahwa ibu tiga anak ini dapat melihat dengan jelas keindahan Indonesia.

“I can sea clearly now😉 #beautifulindonesia,” tulis Nia Ramadhani.

Pose candid Nia Ramadhani di Pandawa Cliff Estate

Terlepas dari villa mewah di atas tebing, Nia Ramadhani dan keluarga memutuskan untuk staycation di Pandawa Cliff Estate yang nyaman. Di sana juga memiliki fasilitas lengkap bagi turis yang berkunjung ke tempat tersebut. Di villa ini pun, terdapat akses menuju ke Pantai Pandawa yang terkenal dengan pasir putihnya dan patung-patung Mahabarata di sepanjang jalan menuju pantai.

Berpose candid di pelataran villa dengan pemandangan hijau dan laut, Nia Ramadhani terlihat semakin kece loh. Pandawa Cliff Estate adalah villa memukau di Pulau Dewata, sehingga pengunjung pun akan merasa bahagia menikmati tempat ini sama seperti caption bintang film Suster Ngesot tersebut.

“Happiness, not in another place but this place.. not for another hour, but this hour.. Don’t worry too much about what happened or what will gonna happen🤗🤗 LIVING IN THE PRESENT..” begitu keterangan Nia di laman Instagramnya.

Potret Nia Ramadhani bersama keluarga besar Bakrie

Nia Ramadhani mengunggah potret harmonis bersama keluarga besar sang suami yaitu Ardi Bakrie. Dalam unggahan tersebut, Ia mengungkapkan bahwa kebersamaan bersama keluarga adalah momen yang tak ternilai harganya. Suasana dinner di Villa Pandawa Cliff Estate tersebut turut mendukung kesan romantis keluarga ini.

“A picture worth a thousand words but the memories made with family are priceless❤️," ungkap Nia di laman caption Instagramnya.