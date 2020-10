JEPANG memang negara yang sangat menarik. Kreativitas untuk menciptakan suatu hal unik tidak ada habisnya, seperti adanya hotel perpustakaan.

Para pengunjung bisa membaca buku sambil bersantai di bilik mereka masing-masing. Hotel perpustakaan ini bernama Book And Bad yang berlokasi di Tokyo-to, Toshima-ku Ikebukuro, Gedung Lumiere, lantai 7-8.

Lokasinya sangat dekat dengan stasiun Ikebukuro, hanya berjalan sekira 10 menit dari pintu keluar C8. Hotel ini sangat cocok untuk wisatawan yang hobi membaca buku dan ingin memiliki pengalaman yang berbeda.

Daya tariknya adalah bilik kamar yang menyatu dengan rak buku, sehingga memberikan sensasi seperti tidur di atas tumpukan buku. Walaupun terlihat sederhanya, hotel ini sangat artistik dan nyaman untuk ditempati.

Dikutip Okezone dari Channel YouTube Gritte Agatha, untuk menginap di sini Anda bisa mengeluarkan uang sebesar Rp400 ribu hingga Rp600 ribu per satu malam. Anda bisa check in pukul 16.00 dan check out pukul 11.00 waktu setempat.

Gritte Agatha mengatakan, hotel ini juga menyediakan bar dan free Wifi, jadi seru buat nongkrong loh. Desain bangunannya unik, sehingga membuat pikiran bisa rileks.

“Hotel ini sebenernya biasa aja karena terbuat dari kayu, cuma didesain sangat unik dan artistik," tutur Gritte Agatha.

Hotel sendiri ada di dua lantai, yakni lantai 7 dan lantai 8. Sementara perbedaan antara lantai 7 dan 8 hanya pada ruangan kamarnya saja. Di lantai 8 terdapat kamar yang ukuranya lebih mini. "Luasnya hampir sama kaya di lantai 7, hanya saja di lantai 8 ada kamar yang ukuranya lebih mini," ucap Gritte. Gritte Agatha menambahkan, suasana hotel yang sunyi akan membuat pengunjung merasa tenang dan nyaman ketika berada di sini. Banyak pula ide unik yang bisa membangkitkan semangat ditemukan di hotel ini. “Kalian akan menemukan sesuatu yang unik dan menarik ketika datang kesini, karena tempatnya yang tenang, ide-ide baru akan muncul dari otak kita,” pungkasnya.