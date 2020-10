DRAMA Korea berjudul Flower of Evil yang tayang pada Agustus 2020 masih menjadi perbincangan di media. Para pecinta drama Korea terkesima akan peranan Lee Joon-gi dan Moon Chaee won yang dipertemukan sebagai suami-istri di film bergenre misteri ini.

Selain alur cerita yang bikin penonton penasaran, visual lokasi syuting pada setiap scene juga berhasil mencuri perhatian. Lokasi ini bisa menjadi destinasi wisata Anda saat berkunjung ke Korea Selatan.

Berikut 4 lokasi syuting film Flower of Evil yang dirangkum Okezone dari beberapa sumber :

1. Barment Shop

Barment shop adalah sebuah ruang yang ditampilkan dalam episode 9 Flower of Evil. Bar klasik ini berada di lingkungan Seoul Seogyo, Distrik Mapo, yang merupakan bagian dari Hondae di Korea Selatan. Dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari Babeans Coffee selama 5 menit atau dari Cafe CococMoco selama 7 menit.

Dalam penggambaran visual drama Flower of Evil, bar ni digunakan sebagai tempat Do Min-seok (Choi Byung-mo) dan Do Hyun-soo (Lee Joon-gi) menghabiskan waktu di malam penculikan Jung Mi-sook (Han Soo-yeon). Do Hyun-soo datang ke bar ini untuk mencari petunjuk tentang kaki tangan ayahnya.

(Foto IG @berment_kmk)

Tidak hanya sebagai bar yang menyediakan wiski, bar ini juga dijadikan sebagai tokoh untuk berjualan pakaian kekinian. Pemilik tokoh mengakui jika konsep bar terinspirasi lewat serial Amerika Mad Men yang dibuat pada tahun 60-an.

Nuansa klasik dan kombinasi antara trend minuman dan pakaian menjadi daya tarik para pengunjung datang ke bar ini. Hasil foto yang diambil pada malam hari di bar ini akan terlihat kekinian dengan sorotan lampu-lampu mewah yang menggantung di langit-langit kafe.

2. Cafe Terang Bulan

Cafe ini selanjutnya menjadi salah satu visual yang tenang saat memperlihatkan adegan antara Eun Ha dengan ibu angkat Do Hyun Soo (neneknya). Lokasi cafe berada di Mapo-dong, Mapo-gu, Seoul, Korea Selatan.

Penataan cafe ini sangar rapi dan asri. Identik dengan warna hijau bisa dilihat dari sekitaran cafe yang ditumbuhi pepohonan. Kemudian di setiap meja hidangan dessert juga ditanami tanaman hias yang dikemas dalam botol gelas bersih.

Pengunjung juga sering menikmati pergantian musim di kafe ini. Peletakan barisan kursi seperti rumah mini membuat pengunjung kerap menyaksi suasana luar dari dinding kaca yang besar.

Dilansir dari akun resminya, KafeTerang Bulan ini buka pada pukul 11.30-21.00 di hari Senin sampai Jumat. Akan ada pemberitahuan khusus jika cafe ini ditutup sementara waktu.

Tidak hanya asri dan hijau, pemilik cafe juga menganjurkan untuk selalu patuh pada protokol kesehatan selama kafe masih dibuka.

3. A Twosome Place (Namyangju Branch)

Kafe ini salah satu cabang cafe A Twosome Place yang berada di Namyangju, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Salah satu ruang yang dipakai pada scene Flower of Evil untuk pertemuan Do Hae Soo dan reporter Kim Moo Jin saat membicarakan rahasia kaki tangan di drama tersebut.

Harga hidangan kopi lokal dan menu dessert yang ditawarkan sangat disesuaikan dengan lingkungan kafe.

Menu ice cream dengan banyak warna dan aneka kue yang dihidangkan menjadi menu favorit yang sering diunggah pengunjung di media sosial. Kebanyakan pengunjung menilai rasa dan olahan tekstur warna pada setiap sajian membuat mereka selalu ingin kembali ke kafe ini. Biasanya kafe ini buka dari 07.00 sampai 23.00 pada hari Senin sampai Kamis. Sedangkan di hari Jumat dan Sabtu akan buka sampai pukul 24.00. Jika kamu hendak mengunjungi kafe ini maka reservasi antar sangat disarankan, karena kafe ini juga tengah menerapkan protokol kesehatan. Tempat ini cocok buat kamu yang suka menikmati kesibukan sosial masyarakat Korea. 4. Coffee Playground Scene pertemuan Do Hyun Soo dan detektif Choi Jae Sup dihadirkan di kafe ini. Sama seperti kafe pada umumnya, kafe ini menyajikan dessert dan aneka kue khas Korea Selatan. Hanya saja suasana kafe dibalut dengan konsep asri dan lebih terbuka sehingga membuat suasana terasa nyaman. Kafe ini terletak di Guwon-dong, Namdong-gu, Incheon, Korea Selatan. Rimbun pepohonan hijau dapat dilihat di setiap sudut luar kafe. Di malam hari suasana kafe ini akan terlihat lebih ramai. Lampu-lampu kecil yang menghias pada setiap ujung-ujung kafe akan menambah visual yang menarik saat mengambil gambar. Sedangkan di siang hari suasana hijau dari pepohonan akan membuat nuansa ruangan kafe lebih segar dan jauh lebih tenang.