CAFE jadi salah satu tempat nongkrong paling menyenangkan bagi masyarakat pada umumnya. Anak-anak milenial sekarang bukan hanya melihat cafe dari aneka menunya, tapi bentuk desainnya juga mempengaruhi daya tarik. Cafe bergaya unik dan instagramable paling disukai sekarang.

Pada cafe-cafe kekinian, pengunjung bukan hanya mencari kenyamanan buat bersantai, tapi agar bisa foto-foto lalu membagikannya di sosial media.

Melansir dari channel Youtube Nessie Judge, berikut ini adalah beberapa cafe-cafe terunik di dunia, mulai dari Cafe yang akan membuat Anda pusing, Hallo Kitty Cafe yang imut, Laundry cafe, dan Weebtoon Cafe yang sangat instagramable :

1. Disaster Cafe, Spanyol

Cafe ini sangat unik karena menyuguhkan suasana seperti Anda terjebak dalam suatu goa saat gempa bumi, semua pelayan restoran pun menggunakan APD seperti helm dan sepatu boots. Gempa buatan ini memiliki kekuatan 7,8 skala Richter, dan jika ini terjadi di dunia nyata guncangan ini bisa menyebabkan tsunami.

2. Hello Kitty Cafe, Korea Selatan

Hello Kitty cafe berlokasi di Myeongdong dan Hongdae, sesuai namanya cafe ini di penuhi dengan ornament pink dan hallo kity. Bagi pecinta kartun satu ini, Hello Kitty Cafe akan menjadi seperti surga karena minuman dan makanan-nya pun di desain bergambar Hello Kitty.

3. The Laundromat Cafe, Denmark

Sebelumnya memang sebuah toko loundry tua, kemudian di sulap menjadi cafe yang menarik. Cafe ini menyediakan berbagai jenis minuman, menu sarapan, dan dessert yang bisa di pesan para pelanggan sambil menunggu baju mereka selesai di laundry.

4. Yoenam-Dong 239-20, Korea Selatan

Bertemakan Webtoon dan terinspirasi dari Serial Drama W 2 World, cafe ini sangat menarik untuk dikunjungi. Tempat ini sudah menjadi salah satu Cafe yang paling instagram-able di Seoul, mulai dari dinding, lantai, dan peralatan makan di desain seperti gambar di Komik. Cafe ini sangat cocok untuk Anda yang suka Komik dan Webtoon.

(sal)