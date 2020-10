PANDEMI Covid-19 menyulitkan bagi para traveler yang ingin berkunjung ke berbagai negara. Salah satu negara yang menjadi tempat tujuan wisata dunia adalah Singapura.

Negara kecil di Asia Tenggara ini memang tidak begitu luas, tapi memiliki keberagaman budaya dan wisata yang menawan. Kota metropolis modern dengan banyak gedung pencakar langit dan landmark ikonik.

Dilansir dari Visit Singapore, Senin (12/10/2020), inilah 10 bangunan terkenal paling ikonik di Singapura serta dapatkan wawasan tentang kisah di baliknya :

1. CHIJMES

Sekarang rumah bagi berbagai toko, bar dan restoran, CHIJMES dulunya adalah sekolah biara Katolik di tahun 1800-an. Kompleks ini menampung beberapa bangunan dengan gaya arsitektur yang bervariasi dan didirikan pada titik-titik berbeda dalam sejarah, seperti panti asuhan, asrama, dan Kapel Gotik.

Baca juga: 7 Destinasi Wisata Kepulauan Terbaik di Asia, Nomor 3 Indonesia Punya

Kompleks ini berganti nama menjadi CHIJMES pada tahun 1990, mengacu pada akronim biara dan bunyi lonceng menaranya. Setelah pekerjaan pembangunan kembali, CHIJMES telah tumbuh menjadi kawasan makan dan kehidupan malam yang disukai seperti sekarang ini.

CHIJMES. 30 Victoria Street, Singapura 18796.

2. Esplanade-Theatres on the Bay

Awalnya dinamai Esplanade Park, salah satu taman umum tertua di Singapura, pusat Seni Pertunjukan seluas 60.000 meter persegi yang ikonik ini dijuluki 'The Durian' oleh penduduk setempat karena eksterior arsitekturnya yang runcing. Telah dikerjakan sejak tahun 1970-an, Esplanade didirikan sebagai pusat di mana warga Singapura dapat terlibat dan terinspirasi oleh seni dan budaya lokal.

(Foto visitsingapore.com)

Sejak dibuka pada tahun 2002, Esplanade telah merevolusi Seni di Singapura dan tumbuh menjadi pusat perbelanjaan, makan, dan hiburan yang ramai. Tempat ini menampilkan berbagai pertunjukan sepanjang tahun, dari pertunjukan gratis yang diadakan di teluk, hingga festival tahunan seperti Baybeats, Huayi - Festival Seni China, dan banyak lagi.

Baca juga: Bandara Italia Dapat Penghargaan Anti-Corona Bintang 5

Esplanade-Theatres on the Bay. 1 Esplanade Drive, Singapura 038981. Konter

3. Taman Merlion

Saksikan sekilas ikon paling megah di Singapura, Merlion , makhluk mitos setengah ikan dan setengah singa. Merlion menggabungkan dua elemen identitas Singapura, tubuhnya melambangkan desa nelayan di masa lalu Singapura, sedangkan kepala singa merupakan lambang Singapura “kota singa” dalam bahasa Sanskerta.

Merlion, yang dibangun oleh pengrajin lokal Lim Nang Seng, diresmikan pada tanggal 15 September 1972 oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Ikon tersebut awalnya diposisikan di mulut Sungai Singapura , tetapi kemudian dipindahkan ke tempatnya saat ini yang menghadap ke teluk di Taman Merlion.

Taman Merlion. One Fullerton, Singapura 049213.

4. Singapore Flyer

Berdiri di 165 meter di atas tanah adalah roda observasi terbesar di Asia, Singapore Flyer . Diluncurkan pada tahun 2008, roda ini menjadi objek wisata favorit karena sudut pandangnya yang menawarkan pemandangan Marina Bay dan kota yang menakjubkan. Selama bertahun-tahun, Singapore Flyer juga menjadi fitur penting di latar belakang Sirkuit Jalan Raya Marina Bay Formula One Singapore Grand Prix.

Singapore Flyer. 30 Raffles Avenue, Singapura 039803.

5. Gedung Parlemen Tua

Sekarang dikenal sebagai The Arts House , Old Parliament House mungkin adalah bangunan kolonial tertua yang masih ada di Singapura. Pada tahun 1826, bangunan aslinya dirancang dan dibangun oleh arsitek GD Coleman sebagai tempat tinggal neo-Palladian. Bekas Gedung Parlemen diresmikan sebagai monumen nasional pada tahun 1992 dan pada tahun 2003, diubah menjadi The Arts House yang sejak saat itu telah menjadi polestar Seni di Singapura.

(Foto visitsingapore.com)

Gedung Parlemen Tua.1 Old Parliament Lane, Singapura 179429.

6. Galeri Nasional Singapura

Apa yang sekarang menjadi Galeri Nasional Singapura dulunya adalah dua monumen nasional: bekas Mahkamah Agung dan Balai Kota. Terletak di jantung kawasan sipil, kedua bangunan ini telah menjadi saksi beberapa tonggak sejarah Singapura. Pertama kali dibangun pada tahun 1920-an dan 30-an, bekas Mahkamah Agung dan Balai Kota sekarang menjadi rumah bagi museum terbesar di Singapura, menampung banyak koleksi karya seni di dalam aula yang kaya akan sejarah.

Galeri Nasional Singapura. 1 Supreme Court Lane, Singapura 178879.

7. The Istana The Istana yang berarti 'istana' dalam bahasa Melayu, adalah kediaman resmi dan kantor Presiden Singapura. Tempat ikonik adalah tempat Presiden menerima dan menjamu tamu negara, dan juga merupakan rumah bagi kantor Perdana Menteri. Berdiri di atas bekas perkebunan pala, halaman Istana merupakan tempat perlindungan flora dan fauna di tengah hiruk pikuk kota. Pastikan untuk mengatur waktu perjalanan Anda ke The Istana, karena halamannya hanya terbuka untuk umum pada hari-hari tertentu setiap tahun. Istana. Orchard Road, Singapura 238823. 8. The Fullerton Hotel Singapura The Fullerton Hotel Singapore zaman modern adalah hotel bintang lima yang terkenal dengan kursi megahnya yang menghadap ke Sungai Singapura. Tapi itu tidak selalu menjadi alamat kemewahan. Awalnya dibangun sebagai benteng pada tahun 1829, bangunan ini kemudian juga menjadi rumah bagi Kantor Pos Umum negara tersebut pada tahun 1928. Fullerton Hotel (visitsingapore.com) Hotel warisan dengan 400 kamar ini sekarang memiliki kemegahan yang menunjukkan kekayaan sejarahnya, dengan facade Neo klasiknya yang mengesankan dan langit yang elegan serta atrium tengah yang terang. Fullerton Hotel Singapura. 1 Fullerton Square, Singapura 049178 9. Jembatan Helix Dibuka pada tahun 2010, Jembatan Helix adalah jembatan penyeberangan terpanjang di Singapura dan berfungsi sebagai penghubung antara Marina Centre dan area Bayfront. Bentuknya yang unik meniru DNA heliks ganda, yang melambangkan kehidupan dan kontinuitas, pembaruan dan pertumbuhan. Perhatikan pasangan huruf c dan g berwarna, serta a dan t di jembatan yang mewakili empat dasar DNA. Detail menyenangkan yang akan menyenangkan para ahli sains di antara kita. Jembatan Helix. Bayfront Avenue, Singapura 038981. 10. Parkview Square Dirancang oleh DP Architects Singapura dan James Adams Design dari AS, dan sangat penting karena desainnya yang terinspirasi Art Deco. Bagian luar Parkview Square adalah campuran perunggu dan kaca yang megah, dan gaya arsitekturnya yang berbeda membuat penduduk setempat menyebutnya sebagai 'bangunan Gotham'. Memang demikian, karena fasadnya memiliki kemiripan yang luar biasa dengan kampung halaman fiksi Batman. Interior Art Deco juga menginspirasi bar yang telah menempati lobi gedung Atlas. Bar ini didedikasikan untuk gin dan menyimpan ratusan varietas langka atau edisi terbatas di dalam menara setinggi tiga lantai yang mendominasi ruangan. Parkview Square. 600 North Bridge Road, Singapura 188778.