GELARAN Parade Internasional Macau 2020 yang dijadwalkan pada Desember mendatang terpaksa dibatalkan.

Hal itu disampaikan Biro Urusan Kebudayaan (IC) setempat setelah melakukan evaluasi cermat dan pertimbangan komprehensif di tengah wabah pandemi Covid-19 yang belum juga mereda.

Pembatalan diputuskan lantaran kegiatan tersebut berpotensi menyedot animo pengunjung yang jumlahnya bisa mencapai ribuan setiap tahunnya. Tentu kerumunan manusia akan terjadi sehingga berisiko menjadi klaster penularan Covid-19.

"Acara ini menarik banyak orang dan kepadatan yang tinggi dapat berisiko (menularkan Covid-19) dengan mengadakan pertemuan,” demikian pernyataan IC dilansir dari laman Macau News.

Informasi juga menyebutkan bahwa format parade saat ini tidak sesuai untuk tindakan pencegahan dan pengendalian pandemi Covid.

Dengan banyaknya penduduk dan turis di sepanjang jalan, acara ini melibatkan interaksi yang erat dengan peserta dan penonton, sehingga tidak sejalan dengan semangat menekan penyebaran Covid-19.

Awalnya, Macao Chinese Orchestra akan mempersembahkan konser 'Listen to the Voice of the Chinese' di Ruins of St Paul pada parade akhir tahun nanti.

Berbagai pertunjukan budaya dan seni di berbagai tempat juga akan digelar, namun terpaksa urung terlaksana demi keamanan dan keselamatan jiwa manusia di tengah pandemi global.

(put)