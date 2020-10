SEORANG pengguna TikTok belum lama ini membocorkan spot-spot paling menjijikan di pesawat terbang. Ironisnya, kejadian tersebut berlangsung pada masa pandemi Covid-19.

Adalah Kat Kamalani, bintang TikTok yang sedang naik daun ini membagikan sebuah video berjudul "The Nastiest Parts On a Plane From a Flight Attendant". Sejak diunggah pada 8 September lalu, video itu telah disukai lebih dari 250 ribu kali, dan sudah disaksikan oleh 1,1 juta orang.

Lantas, bagian-bagian pesawat mana saja yang paling menjijikan berdasarkan pengalaman Kat Kamalani? Berikut ulasannya.

Kantung kursi

Dalam video itu, Kamalani mengimbau para followersnya untuk tidak menyentuh kantung kursi belakang penumpang, karena ternyata area ini tidak dibersihkan secara menyeluruh oleh kru pesawat.

"Mereka memang membersihkannya di sela-sela jadwal penerbangan, namun mereka tidak melakukan disinfeksi. Buktinya masih banyak sisa-sisa sampah dari penerbangan sebelumnya," kata Kamalani, seperti dilansir Okezone dari laman Travel and Leisure.

Meja makan

Selanjutnya, Kamalani menganjurkan penumpang untuk membersihkan meja makan (tray table) di pesawat sebelum menggunakannya.

"Aku melihat banyak orangtua menggunakan meja makan ini untuk mengganti popok anak mereka, lalu mereka menyimpan sampah di kantung kursi," ungkapnya.

Ventilasi udara dan kartu panduan keamanan

Spot menjijikan berikutnya yang paling sering disentuh oleh penumpang, namun luput dari perhatian kru pesawat adalah ventilasi udara dan kartu panduan keamanan.

"Ventilasi udara itu sudah disentu ribuan tangan. Bersihkan terlebih dahulu sebelum Anda menyentuhnya. Selain itu, hindari menyentuh kartu panduan keamanan di balik kurai, karena kru pesawat tidak mensanitasi benda tersebut," ujar Kamalani.

Benda-benda lain yang menurut Kamalani harus dibersihkan mencakup sabuk pengaman, dan spot-spot yang sekiranya sering disentuh oleh penumpang lain seperti jendela pesawat.

Tanggapan ahli kesehatan Senada dengan Kamalani, Robert A. Norton, professor of Public Health dari Auburn University juga menganjurkan calon penumpang pesawat untuk selalu membawa tisu disinfektan. Benda ini sangat praktis digunakan untuk membersihkan area-area tertentu di pesawat. "Membersihkan meja makan dengan tisu disinfektan itu sangat penting, bahkan di luar pandemi Covid-19 sekali pun. Cara ini bisa melindungi Anda dari kontaminasi bakteri dan virus-virus penyakit, terutama di musim influenza," ujar Dr. Norton. Sebagai tambahan, Dr. Norton juga menganjurkan penumpang pesawat untuk selalu mencuci tangan sebelum memasuki badan pesawat dan segera tinggalkan pesawat secepat mungkin ketika mendarat.