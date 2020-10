NEW Zealand atau Selandia Baru salah satu destinasi wisata dunia yang menawarkan pesona alam megah. Objek wisata negara di benua Australia ini sering dijadikan sebagai lokasi syuting film-film Hollywood.

New Zealand yang dihuni empat juta penduduk ini sering direkomendasikan bagi para pelancong yang hendak menikmati sensasi wisata alam. Destinasi di negara ini juga cocok untuk liburan keluarga.

Dari Indonesia akan memakan waktu sekitar 12 jam penerbangan untuk ke Selandia Baru. Tapi, perjalanan setengah hari akan terbayar dengan pemandangan menakjubkan New Zealand.

Berikut tempat pilihan dan rekomendasi liburan di New Zealand yang dihimpun dari berbagai sumber:

1. Hobbiton The Movie Set

Desa Hobbit adalah tempat populer di pedalaman Matamata, Waikato, New Zealand. Lokasi ini pernah digunakan sebagai latar di film The Lord of The Rings (LOTR). Hobbiton sekaligus lokasi yang sangat berpengaruh untuk pemasukan kas negara, karenanya setiap wisatawan yang berkunjung harus menggunakan paket resmi perjalanan.

Di Hobbiton Anda akan melihat hamparan farm yang berbukit dan menemukan 41 ragam rumah Hobbit. Yang membuat wisatawan selalu berdecak kagum adalah pada setiap dekorasi rumah Hobbit yang seolah-olah terdapat Hobbit memang tinggal di tempat ini. Tatanan properti unik dan tanaman hias pada rumah Hobbit membuat wisatawan menjadikan tempat ini sebagai spot utama berfoto.

Hobbiton (IG @bhrisco_jordy)

Dengan segala keunikannya, pemandu akan membantu Anda dalam menjelaskan setiap trilogi yang terdapat di Hobbiton.

Saat menuju Hobbiton Anda juga dapat melihat domba-domba khas New Zealand lengkap dengan rumput-rumput hijau yang menyejukkan mata. Wisatawan juga akan disuguhkan dengan bir jahe legendaris di Green Dragon In.

Harga tiket untuk masuk ke Hobbiton sangat bervariasi, tergantung pada usia dan paket perjalanan yang Anda pilih.

Jika Anda hendak ke tempat ini maka rute Auckland ke Rotorua menjadi akses yang paling disarankan.

2. Whakarewarewa The Living Maori Village

Whakarewarewa The Living Maori Village adalah tempat yang paling menarik untuk mengenal kehidupan dan kebudayaan asli suku Maori di New Zealand. Lokasinya di Rotorua Central, New Zealand.

Wisatawan yang menapak di sini akan disambut langsung oleh masyarakat Maori dengan tarian, lagu-lagu khas Maori, dan juga akan diajak mencicipi menu makan siang yang bernama Hangi.

Dimana makanan akan dimasak dengan uap mendidih atau dengan kolam lumpur. Hal ini disebabkan lokasi Maori berada di daerah vulkanik geothermal atau kawah panas.

Untuk biaya masuk ke lokasi ini berkisar Rp300.000 sampai Rp400.000 tergantung harga kurs yang ditetapkan. Wisatawan yang berkunjung akan dibantu oleh pemandu untuk menjelaskan setiap budaya di Maori Village.

3. Huka Falls, Lake Taupo

Huka Falls adalah spot wisata spektakuler di New Zealand yang dekat dengan Danau Taupo. Danau Taupo merupakan danau terbesar yang terbentuk karena ledakan dahsyat gunung berapi purbakala, luasnya diperkirakan sebesar Pulau Singapura.

Perairan Huka Falls Jet 360 derajat menjadi salah satu wisata air yang menawarkan pengalaman berpacu dengan kecepatan tinggi menggunakan jet boat. Wisatawan akan dapat menikmati setiap anak sungai dan deburan air terjun di Danau Taupo. Untuk biaya menikmati fasilitas di Danau Taupo sekitar 139 dollar New Zealand. Bisa ditempuh satu sampai dua jam dengan mobil dari Auckland.

4. Taupo Bungy jumping Masih di lokasi yang sama, Bungy Jumping berada di Taupo tepatnya di ketinggian 154 kaki di atas sungai Waikato. Lama tempuh ke lokasi ini sekitar 4 jam dari bandara Auckland. Kegiatan Bungy Jumping atau melompat dengan tali dari ketinggian akan membuat tubuh Anda terpelanting dari ketinggian 47 meter, jatuh dengan kecepatan 70 kilometer per jam, dan akan jatuh dengan kemiringan 180 derajat. Bungy Jumping disarankan pada mereka yang memiliki keberanian untuk menikmati ketinggian. Tapi, pemandu juga akan memberikan petunjuk bagi Anda yang baru pertama kali ingin merasakan sensasi ketinggian. Saat berada di atas, Anda akan menikmati pemandangan air biru sungai Waikato di bawah. Anda juga bisa meminta pemandu untuk membasahi bagian tubuh Anda dengan menyentuh air terjun yang ada di bawah ketinggian. Biaya menikmati wahana di lokasi ini 185 dollar New Zealand. Wisatawan juga akan mendapatkan sertifikat internasional saat selesai melakukan kegiatan Bungy Jumping. 5. Skyline Rotorua Skyline Rotorua merupakan wahana yang tak kalah populernya di Fairy Spring Rotorua, New Zealand. Wisata ini buka dari jam 9 pagi untuk semua kalangan. Wisatawan ini akan lebih ramai pada akhir pekan. Di Skyline Rotorua menawarkan banyak wahana seperti Gondola, Luge, Mini Diggers, dan pemandangan kota dari ketinggian. Dari wahana Gondola Anda dapat merasakan berada di langit-langit pohon yang menghijau. Secara tenang dari ketinggian Anda akan menikmati pemandangan pegunungan, Danau Rotorua, dan bukit-bukit yang ada di sekitar Rotorua. Harga bervariasi tergantung jenis wahana yang kita gunakan. Untuk harga tiket mungkin akan berubah sewaktu-waktu, maka Anda perlu langsung berkunjung pada situs resmi Rotorua.