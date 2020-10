NIKITA Willy dan Indra Priawan Djokosoetono resmi menikah hari ini, Jumat (16/10/2020). Selama berpacaran, Nikita-Indra juga sangat aktif traveling keliling dunia.

Negara yang disambangi Nikita Willy dan Indra Priawan pun bukan 'kaleng-kaleng'. Mulai dari Bhutan, India, Afrika, Eropa, hingga Amerika Selatan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, pada artikel kali ini, Okezone akan merangkum 5 destinasi anti-mainstream yang sempat dikunjungi Nikita Willy dan Indra Priawan. Berikut ulasannya yang bisa Anda simak.

Banda Neira, Maluku, Indonesia

Potret pertama diabadikan saat Nikita dan Indra sedang menikmati momen liburan di Banda Neira, Maluku. Di tempat ini, mereka sempat menyambangi Wisata Pulau Ay yang terkenal berkat keindahan baharinya. Hamparan pasir pantai yang putih dan lembut berpadu manis dengan rindahnya pepohonan hijau. Tak hanya itu, Pulau Ay sebetulnya menyimpan kekayaan sejarah yang tidak ternilai harganya.

Pulau ini dulunya menjadi salah satu jalur rempah yang dilalui oleh VOC. Bahkan Belanda sempat mendirikan perkebunan di sana, di antaranya ada West Clip, Welvaren, Weltevreden, Matalengo, Kleinzand dan Verwachting. Namun sekarang hanya sisa-sisa bangunan yang sudah hancur saja.

Himba Village, Namibia

Selanjutnya ada potret Nikita Willy saat berlibur di Himba Village, Namibia. Tak hanya sekadar menikmati pemandangan alam yang asri. Di sini, Nikita juga berinteraksi dengan warga lokal. Potret dirinya saat bermain dengan seorang anak kecil berhasil membuat netizen kagum. Raut wajah Nikita terlihat begitu tulus dengan senyuman manis yang merekah di bibirnya.

Bogota, Colombia

Selayaknya wisatawan, Nikita dan Indra juga hobi keliling kota ketika menyambangi suatu tempat. Nah, di Kota Bogota, Colombia, mereka memilih menggunakan sepeda untuk melihat keindahan kota tersebut. Tampilan rumah-rumah warga yang penuh dengan ornamen tradisional dan penuh warna, menjadi salah satu daya tarik utama Bogota. Cuacanya yang cerah dan sejuk juga sangat ideal untuk bersepeda.

Capri, Italia

Awal tahun 2018, Nikita dan Indra traveling ke sejumlah negara di Eropa, termasuk Italia. Di tempat ini, keduanya sempat menyambangi Pulau Capri yang dikenal berkat pesona baharinya yang memikat dengan deretan resort-resort mewah yang siap memanjakan wisatawan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, kala itu Nikita dan Indra m menyewa kapal yacht untuk menjelajahi keindahan Pulau Capri. Mereka tampil kompak dalam balutan busana bernuansa merah.

Rajasthan, India

Terakhir ada potret liburan Nikita dan Indra di Rajasthan, India. Di sini mereka menjajal sensasi glamour camping (glamping) di sebuah resort mewah bernama, SUJAN Jawai Camp. Ada beragam aktivitas menarik yang mereka jajal di tempat tersebut. Termasuk berpetualang di alam liar menggunakan mobil Jeep. Pada keterangan foto, Indra mengatakan bahwa momen liburan mereka di SUJAN merupakan salah satu pengalaman glamping terbaik yang pernah dia rasakan.

"One the best camp we stayed so far!," tulis Indra.