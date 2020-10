NIKITA Willy dan Indra Priawan akhirnya setelah menjalin hubungan sekira 3 tahun. Saat masih single, Nikita Willy pernah liburan ke Gunung Himalaya loh.

Sejak menjalin hubungan asmara, Nikita tampak lebih bahagia dan aktif traveling keliling dunia. Akhir Februari lalu, Nikita Willy baru saja mendaki gunung tertinggi di dunia.

Momen keseruan Nikita Willy saat mendaki Gunung Himalaya pun dia bagikan melalui akun Instagram pribadinya @nikitawillyofficial94. Dalam unggahan tersebut, Nikita terlihat sangat bersemangat menyusuri setiap rute pendakian.

Mengingat kondisi iklim terbilang ekstrem, Nikita harus membekali diri dengan sejumlah peralatan pendukung. Untuk outfitnya sendiri, wanita berusia 25 tahun itu mengenakan hiking pants berwarna hitam yang dipadukan dengan kaus oblong berwarna putih, jaket parasut merah muda, dan tak lupa sepasang sepatu gunung.

Baca Juga: Traveling ke Jepang, Mampir Yuk ke 4 Spot Wisata di Osaka

Di punggungnya tampak sebuah tas keril berwarna biru yang telah diisi berbagai perlengkapan pendakian. Dua buah tas berukuran kecil juga terlihat menghiasi sisi kiri dan kanan pinggangnya.

Hasil pantauan Okezone, Nikita dan teman-temannya memilih jalur Mardi Himal Trek sebagai rute utama pendakian mereka. Jalur ini memang cukup menantang karena melewati medan bersalju, berlumpur, dan tak jarang diterpa hujan.

Meskipun demikian, Nikita tetap bersemangat melewati setiap rintangan tersebut. Lihat saja aksinya saat melewati area hutan yang diselimuti salju. Nikita dengan sigap mengeluarkan puffer jacket untuk melindungi tubuhnya dari terpaan udara dingin.

Begitupun saat malam tiba. Aktivitas pendakian masih terus berlanjut. Nikita mengandalkan lampu penerangan yang disematkan di bagian kepalanya (head lamp). Semua tantangan itu berhasil ditaklukkan Nikita karena memang dia sangat mencintai alam.

"Semua orang udah tahu kalau tipe liburan aku tuh harus kembali ke alam. I love nature. Aku lebih suka ke tempat-tempat yang banyak culturenya, banyak view bagusnya daripada ke city," tutur Nikita saat ditemui Okezone, beberapa waktu lalu.

"Kemarin (Himalaya) salah satu liburan yang mendadak. Sebenarnya karena schedule aku kosong dua minggu. Terus mikir kemana ya? Ternyata ada teman aku yang open trip ke Himalaya. Ya sudah aku langsung join," timpalnya.

Lebih lanjut Nikita menjelaskan, untuk persiapannya sendiri kurang lebih memakan waktu sekitar satu minggu. Ini termasuk menyiapkan mental dan fisik tubuhnya.

Sebelumnya, dia mengaku sudah pernah hiking namun intensitasnya tidak sesulit mendaki gunung. Sedangkan saat mendaki Himalaya, Niki harus menghabiskan waktu selama lima hari.

"Setiap hari berada di ketinggian hampir 5000 meter dan ternyata seseru itu dan sebangga itu dengan diri sendiri. Aku merasa pada saat kita naik gunung terus melihat alam, aku jadi sadar kalau aku hanya manusia biasa, makhluk kecil yang tinggal di bumi, di alam yang benar-benar luas. We are just nothing sebenarnya," tandasnya.