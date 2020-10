DUNIA itu penuh dengan tempat-tempat indah. Dari air terjun megah, dan kota-kota yang hilang, hingga landmark misterius dan keajaiban alam. Lokasi-lokasi tersebut mungkin jarang terdengar atau terlihat seperti gambar lukisan pemandangan. Tapi ternyata benar-benar ada.

Tempat yang menakjubkan untuk dikunjungi ini cocok untuk mengisi jiwa dengan sesuatu yang indah serta tidak akan terlupakan.

Melansir dari Wonderlist, Senin (19/10/2020), berikut lima tempat paling indah dan menakjubkan di dunia :

1. Capilano Suspension Bridge, Vancouver, British Columbia

Capilano Suspension Bridge atau Jembatan Gantung Capilano berlokasi di Vancouver, British Columbia, Kanada, merupakan jembatan sederhana di Sungai Capilano yang menjadi destinasi wisata paling populer lho Okezoners. Panjang jembatan ini 140 meter dengan ketinggian 70 meter.

Capilano Suspension Bridge (IG @capilanosupensionbridge)

Destinasi wisata Jembatan Gantung Capilano berada di urutan teratas daftar tempat paling menakjubkan di dunia untuk dikunjungi sekali seumur hidup. Berkunjung ke sini, wisatawan akan disuguhkan suasana hijau dan asri dari atas jembatan yang membuat Anda ogah kedip.

2. Benteng Chittorgarh, India

Terletak di negara bagian Rajasthan bagian barat India. Tempat ini termasuk benteng yang telah memberikan inspirasi sekaligus perhatian para pelancong dan sejarawan dari seluruh dunia. Bukan tempat ramai seperti taman hiburan, Benteng Chittorgarh merupakan salah satu benteng terbesar di India.

Chittor memiliki pemandangan menakjubkan dengan arsitektur khas jaman dahulu. Benteng Chittorgarh memiliki sejarah sehingga pengunjung dapat menambah wawasan tentang sejarah dan budaya India. Terdapat istana, candi dan menara indah di Benteng ini.

3. Plitvice Lakes National Park, Croatia

Berada di Eropa, Plitvice Lakes National Park ta dalam bahasa Indonesia dikenal Taman Nasional Danau Plitvice menawarkan pemandangan danau dengan air jernih kebiruan yang dikelilingi air terjun serta pepohonan.

Taman Nasional Danau Plitvice (ig @maverick_peppo)

Taman Nasional Danau Plitvice adalah taman nasional tertua di Eropa Tenggara dan taman nasional terbesar di Kroasia. Didirikan pada tahun 1949, taman ini terletak di daerah pegunungan karst di Kroasia tengah. Wisata ini masuk ke daftar Warisan Dunia oleh UNESCO.Lebih dari 1.200.000 orang mengunjungi tempat ini setiap tahunnya.

4. Blue Caves, Zakynthos Island, Greece

Blue Caves atau Gua Biru berada di pulau terbesar Laut Lonia tepatnya di Pulau Zakynthos, Yunani. Pulau Zakynthos menawarkan salah satu pemandangan paling menakjubkan di dunia yaitu Blue Caves.

Terdapat elemen khas dari dari gua-gua ini yakni memantulkan getaran dari warna biru air yang mencolok. Pada saat yang sama memantulkan kilauan langit jernih di permukaannya.

Blue Caves (IG @visitcroatiarightnow)

5. Four Seasons Resort Bora Bora

Four Seasons Resort Bora Bora adalah sebuah resor mewah yang terletak di Motu Tehotu di Pulau Bora Bora, Kepulauan Society,Polinesia Prancis. Resor ini adalah bagian dari Four Seasons Hotels and Resorts, sebuah perusahaan manajemen hotel yang berbasis di Toronto.

Four Seasons Resort Bora Bora menjadi salah satu tempat terindah untuk Anda menginap sambil menikmati panorama pantai yang menakjubkan dan memanjakan mata.