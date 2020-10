SUDAH hampir seabad, The Roosevelt Hotel menjadi ikon wisata di Kota Manhattan, New York, Amerika Serikat. Hotel ini telah menyelenggarakan begitu banyak event-event bergengsi seperti pemilihan umum presiden AS, lokasi syuting film box office, dan merupakan salah satu spot terbaik untuk merayakan momen Tahun Baru di Negeri Paman Sam.

Sayangnya, The Roosevelt Hotel dilaporkan akan segera tutup karena masalah finansial. Kabar ini sontak membuat banyak pihak terkejut. Mereka tak menyangka hotel mewah yang kerap tampil dalam film Hollywood itu akhirnya 'runtuh' akibat pandemi Covid-19.

The Roosevelt Hotel resmi akan ditutup secara permanen pada akhir tahun 2020 mendatang.

"Karena kondisi semakin tidak menentu, pemilik The Roosevelt Hotel telah mengambil keputusan berat untuk menutup hotel ini secara permanen. Kami dan hotel lain di New York telah mengalami masalah finansial yang sangat serius. Dampaknya membuat seluruh operasional hotel harus segera ditutup akhir tahun ini. Belum ada jadwal pasti, kapan penutupan dilakukan," ujar juru bicara The Roosevelt Hotel.

Melansir laman Travel and Leisure, The Roosevelt Hotel mulai beroperasi pada 22 September 1924. Namanya diambil dari Presiden Amerika Serikat ke-26, Theodore Roosevelt.

Seluruh desain interior dan arsitektur hotel ini dirancang khusus untuk mengenang sang presiden. Berkat tampilannya yang megah dan mewah, sejak awal berdiri, The Roosevelt Hotel langsung menarik perhatian dunia. Terutama di kalangan selebriti Hollywood.

Bandleader Guy Lombardo dan orkestranya menjadi selebriti pertama yang tampil di Roosevelt hotel, pada 3 Oktober 1929. Mereka kemudian mendapatkan kontrak khusus untuk bermain di hotel tersebut selama 3 dekade berturut-turut.

Tak hanya itu, Roosevelt Hotel juga dipercaya untuk menjadi lokasi kantor tim sukses Gubernur Thomas Dewey yang berhasil mengalahkan Harry Truman pada 1948. Seiring berjalannya waktu, The Roosevelt Hotel mulai dilirik oleh sejumlah produser film untuk dijadikan lokasi syuting. Beberapa di antaranya yakni, "Boiler Room," "Wall Street," "Quiz Show," "Malcolm X," "Men in Black 3," "Maid in Manhattan," "Blue Bloods", dan "The Irishman." Lokasinya pun sangat strategis, berada di pusat kota dan dekat dengan sejumlah ikon wisata lainnya seperti Times Square dan Grand Central Terminal. Tak pelak bila banyak wisatawan yang merasa kehilangan saat pihak pengelola mengumumkan kabar penutupan Roosevelt Hotel. Bagaimana tidak, meski telah berusaha bertahan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, dampak dari pandemi Covid-19 yang begitu dahsyat membuat pihak pengelola merumahkan 500 pegawai pada Maret lalu.