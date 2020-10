RESORT World Sentosa merupakan salah satu resor terintegrasi terbaik di Asia. Di sana banyak tempat wisata keluarga yang cocok untuk edukasi si kecil.

Terdapat alasan para wisatawan kembali setiap tahunnya untuk mengunjungi Resorts World Sentosa ini. Dengan enam hotel unik, kasino, spa, dan akses yang mudah ke beberapa tempat wisata keluarga terbaik di Singapura.

Resorts World Sentosa menjanjikan liburan yang berbeda dari yang lain. Dilansir dari Travel and Leisure India, apa saja tempat wisata keluarga yang ditawarkan Resorts World Sentosa untuk para wisatawan? Simak selengkapnya berikut ini.

Universal Studios Singapore

Jika berlibur ke Singapura, maka mencoba ragam wahana seru di Universal Studios merupakan hal yang wajib. Kunjungi kota Tinsel dan rasakan film Hollywood favorit Anda menjadi hidup melalui tujuh zona yang ditentukan dan wahana bertema seperti The Revenge of the Mummy, Puss in Boots' Giant Journey, The Ride: The Ultimate 3D Battle, dan Jurassic Park Rapids Adventure.

Selain itu, ada juga wahana kecil yang bisa Anda jajal dengan si kecil. Seperti Shrek 4-D Adventure dan Madagascar: A Crate Adventure, yang mana anak-anak dapat menjadi bagian dari petualangan para karakter. Anda bahkan dapat bertemu karakter populer seperti Minions dan Marilyn Monroe. Untuk menikmati makanan di antara wahana, kunjungi Mel's Drive In, restoran bergaya Amerika yang menyajikan hidangan favorit seperti burger dan kentang goreng, keranjang makanan Marilyn mereka pun patut dicoba.

S.E.A. Aquarium

S.E.A Aquarium menampung lebih dari 100.000 makhluk laut yang termasuk dalam 800 spesies. Pameran yang paling mengesankan adalah Open Ocean Habitat, dilihat dari panel tampilan selebar 36 meter yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Perhatikan pari manta, hiu macan tutul, dan kelompok ikan eksotis saat Anda berdiri di depan Open Ocean Gallery.

Seluruh akuarium diisi dengan air yang cukup untuk mengisi 17 kolam renang berukuran olimpiade dan memungkinkan Anda untuk menikmati dari jarak dekat. Jika Anda merasa suka berpetualang, menyelamlah ke dalam perairan di kandang akrilik dan berhadapan langsung dengan berbagai macam hiu, seperti hiu martil bergigi yang terancam punah dan hiu sandbar. Anda bahkan dapat menyelam ke habitat Shark Seas dan tidak perlu khawatir, karena semuanya di bawah pengawasan penyelam bersertifikat.

Bersantap di dasar laut sekarang dimungkinkan dengan The Ocean Restaurant by Cat Cora. Anak-anak dapat menginap di akuarium dengan program Ocean Dreams, pemenang penghargaan yang mencakup tur back-of-house. Lalu bangun melihat pemandangan Open Ocean Habitat yang tak terlupakan, menampilkan 40.000 hewan laut.

Adventure Cove Waterpark Pergi snorkeling di Rainbow Reef membuat Anda terpesona oleh warna-warna biota laut yang cerah. Anda juga bisa berjalan melalui kolam dangkal dan bertemu pari manta yang jinak. Wahana lain di Adventure Cove Waterpark meliputi Riptide Rocket, hydro-magnetic coaster pertama di Asia Tenggara, dan Pipeline Plunge, wahana mendebarkan yang membawa Anda melewati banyak tikungan tak terduga. Berani coba? Dolphin Island Di Dolphin Island berbagai program memungkinkan Anda berinteraksi dengan lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik. Di sana Anda akan mendapatkan pengalaman langsung menjadi pelatih lumba-lumba, seperti belajar merawat lumba-lumba, menyiapkan makanan mereka, dan mendapatkan wawasan lainnya. Berburu kuliner Berlibur tidak mencicipi kuliner rasanya belum lengkap, Di Resorts World Sentosa terdapat banyak restoran yang menawarkan berbagai macam menu. Seperti Forest yang merupakan restoran bertema hutan hujan, koki Sam Leong menyajikan masakan China dengan sentuhan modern. Ada juga restoran Malaysian Food Street, makanan jalanan paling lezat dari pedagang asongan paling terkenal di Malaysia, berkumpul di satu lokasi ber-AC dengan suasana kota kolonial tua yang unik. Sungguh menyenangkan!