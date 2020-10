MENIKMATI panorama pantai dan pegunungan di Labuan Bajo siapa yang tidak tertarik? Paula Verhoeven membagikan potret liburan serunya bersama Baim Wong dan Kiano Tiger Wong baru-baru ini.

Baim Paula menjelajahi Labuan Bajo naik kapal phinisi. Di sana mereka mengunjungi destinasi wisata ikonik, Pulau Rinca, Pulau Padar, Pink Beach dan sebagainya.

Yuk intip 4 potret Paula bersama keluarga saat berada di Labuan Bajo, seperti yang dibagikan lewat Instagram pribadi @paula_verhoeven. Okezoners dijamin iri!

Potret Paula di atas kapal phinisi bareng Kiano

Memiliki pesona luar biasa indahnya, traveling ke Labuan Bajo punya penginapan serasa berlayar yakni di atas kapal phinisi. Bukan hal aneh tidur di atas kapal sambil menikmati lanskap terbaik Indonesia ini dan tidak usah khawatir karena fasilitas yang disediakan kapal phinisi sudah lengkap.

Pada unggahan di Instagram pribadi miliknya, wanita yang mengawali kariernya sebagai model tersebut, berpose di atas kapal pesiar mewah bersama sang anak Kiano dengan latar laut dan pegunungan nan cantik. Paula pun menulis caption yang menggambarkan keindahan Labuan Bajo pagi hari bak surga dunia.

“MasyaAllah Tabarakallah

Good Morning...🔆” tulis Paula di lama Instagram @paula_verhoeven

Pose Keluarga Bapau di Pink Beach

Selain Pulau Komodo dan Pulau Padar, wisata favorit wisatawan ke Labuan Bajo adalah Pantai Pink atau Pink Beach. Pink Beach memiliki keunikan alam Labuan Bajo yang memikat wisatawan dengan menawarkan pantai pasir berwarna pink dan halus serta Instagramable banget lho, Okezoners. Di Pink Beach, pengunjung juga bisa snorkeling dan diving sambil menikmati surga bawah laut yang menyuguhkan berbagai macam biota laut serta terumbu karang nan indah.

Bintang film Supernova Kesatria, Puteri & Bintang Jatuh tersebut membagikan potret dirinya bersama Baim juga Kiano di Pink Beach nan mempesona sambil menunggu matahari terbenam.

“Waiting for sunset #pinkbeach,” ujar istri Baim Wong tersebut.

Bermesraan

Pasangan yang dijuluki Bapau (Baim Paula) ini cukup sering traveling ke berbagai tempat. Tidak ingin ketinggalan akan keindahan Labuan Bajo, Paula dan Baim pun bertandang kesini di tengah era new normal akibat pandemi Covid-19.

Paula membagikan potret saat dirinya bersama suami tercinta di atas sofa kapal phinisi mewah, sambil duduk santai dengan latar foto laut dan pegunungan yang membuat potret pasangan ini semakin sempurna. Wanita 33 tahun tersebut pun nyaman berada di pelukan Baim.

“I feel safe, warm, loved when your arm go around me holding me tight ❤” caption Paula Verhoeven Wong pada laman instagram @paula_verhoeven.

Aura cantik Paula saat golden hour di Labuan Bajo

Labuan Bajo memang terkenal dengan keeksotisan laut serta pemandangan sekelilingnya. Meskipun menikmati panorama dari atas kapal saja, wisatawan tetap akan disuguhkan hal-hal menarik seperti melihat laut biru nan bersih, gunung dan perbukitan yang mengelilingi laut serta waktu terbaik menikmati sunrise maupun sunset di tengah laut.

Seperti Paula, Ia terlihat memanfaatkan momen golden hour Labuan Bajo di atas kapal ditambah dengan lanskap elok laut dan pegunungan.

“Golden hour 🥰” tulis Paula.