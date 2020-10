KLATEN merupakan sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Selain dari segi pariwisatanya, daerah yang dijuluki sebagai kota seribu umbul atau mata air ini juga memiliki banyak kuliner khas.

Salah satu kuliner khas Klaten yang patut dicoba adalah Rumah Makan Sup Mowo yang terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Tempat ini menyajikan menu sop dengan cara yang unik. Berbeda dari biasanya, sup mowo disajikan di atas anglo tradisional dari tanah liat lengkap dengan panasnya bara api.

Tampilannya menarik pengunjung karena menu ini disajikan bersama tungku dan sebuah wajan kecil dari gerabah. Sup ini menggunakan daging ayam dan kuah yang kaya akan rempah.

Kuliner ini menjadi viral dan banyak orang yang ingin mencicipinya. Menu disajikan kepada pembeli dalam keadaan panas karena dibakar bersama bara api, sehingga menu sup yang disajikan tetap terjaga panasnya.

Cara memasaknya sama seperti sup pada umumnya. Daging ayam yang telah direbus dan dipotong-potong ditempatkan ke sebuah wajan kecil dari gerabah, kemudian dicampur dengan wortel dan ditaburi bawang merah goreng.

Setelah bahan-bahan tersaji dalam wajan, tuangkan kuah kental dengan rasa rempah. Sebuah anglo dengan arang membara pun disiapkan. Wajan berisi sup yang diletakkan di atas anglo dan sup mowo pun siap untuk disantap.

Selain cara penyajiannya yang unik rasa sup mowo pun juga unik. Rasa rempah-rempahnya membuat sup ini sangat nikmat disajikan saat masih hangat bersama sepiring nasi putih.

"Pikiran awalnya, bahwa kalau sup mowo itu ketika kita ngobrol dengan teman pasti tidak akan dingin. Walaupun ditinggal 30 menit hingga satu jam. Sup akan tetap panasnya dan bumbu yang kita berikan terasa lebih spesial. Harapannya agar nanti rasa yang diberikan bisa menjadi ciri khas dan bisa diterima masyarakat," ujar owner warung sup mowo, Agustin Yuliana Karaeng seperti disitat dari channel YouTube Official iNews SMG, Jumat (23/10/2020).

Anda tak perlu khawatir untuk masalah harga. Dengan merogoh kocek hanya Rp10.000, Anda sudah bisa menikmati seporsi sop unik ini bersama nasi. Rumah makan dengan menu unik ini mulai buka pukul 16.00 hingga 21.00 WIB.

Asal tahu saja, warung makan ini diresmikan sendiri oleh Bupati Klaten, Sri Mulyani pada Jumat, 25 September 2020 lho. Jangan lupa untuk mampir dan mencicipi sup mowo bila sedang berkunjung ke Klaten ya Okezoners.