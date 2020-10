JIKA Anda berencana berlibur ke Lembang, ada salah satu tempat wisata hits yang harus dikunjungi. Ya, The Lodge Maribaya, menawarkan banyak spot cantik favorit para milenial saat berlibur.

The Lodge Maribaya dikelilingi oleh pegunungan dengan hutan pinus yang menakjubkan. Udara dan suasananya pun sangat segar dan sejuk.

The lodge Maribaya memiliki banyak wahana seru yang bisa dinikmati, wahana tersebut khususnya dapat digunakan sebagai spot foto. Seperti wahana Zip Bike, Sky Tree, Glass Deck, Montain Swing, Hot Air Balloon, Gantole, Valley Swing dan masih banyak lagi.

Wahana-wahana tersebut pun menjadi spot foto andalan para wisatawan saat berkunjung ke The Lodge Maribaya. Dari kalangan anak muda hingga orang dewasa pun selalu mengincar tempat-tempat ini.

“Menarik banget sih, karena indah dan semuanya tertata rapi gitu. Terus juga luas dan banyak spot foto yang keren-keren banget, jadi banyak pilihannya nggak itu-itu aja,” tutur Patma, salah seorang yang belum lama ini berkunjung ke The Lodge Maribaya.

Namun, untuk menikmati wahana-wahana tersebut, pengunjung harus membayar dengan harga yang bervariatif sesuai wahana yang diinginkan. Meski begitu, foto yang dihasilkan keren untuk diunggah di media sosial.

“Harga tiket masuk belum termasuk tiket wahana, jadi kalau kita mau naik terus foto di salah satu wahana ya kita harus bayar lagi, tapi itu worth it sih sama pemandangan yang ada,” lanjut Patma.

Di The Lodge Maribaya, fasilitas lainnya secara umum sudah tersedia lengkap dan cukup banyak, seperti toilet, mushola, area parkir yang luas, dan stand makanan dan minuman.

Di The Lodge Maribaya, Anda juga bisa melakukan berbagai aktivitas lain seperti camping, trekking mengelilingi area hutan pinus yang indah, acara gathering dan team building. Jika Anda merasa lapar, selain warung-warung kecil di The Lodge Maribaya juga terdapat tiga tempat yang menyediakan sajian kuliner yaitu Omah Bamboo, Dapur Hawu, Dan The Pines Cafe.

Para wisatawan tidak perlu khawatir jika ingin berkunjung ke The Lodge Maribaya di tengah pandemi seperti saat ini. Sebab objek wisata ini telah memberlakukan protokol kesehatan, seperti pembelian tiket masuk melalui online dan pengunjung akan melakukan pemeriksaan kesehatan di check point.

Awalnya The Lodge Maribaya dibuka hanya untuk wisatawan yang ber-KTP Jawa Barat dan dibatasi 30% dari total kapasitas. Namun sekarang wisata ini telah dibuka kembali juga untuk pengunjung luar Jawa Barat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku.

Jika Anda mencari destinasi wisata alam yang seru dan instagrammable, The Lodge Maribaya merupakan destinasi yang tepat. The Lodge Maribaya tepatnya berada di Jalan Maribaya No.149/252, Kp Babakan, Gentong, Cibodas, Lembang, Bandung. Jalan menuju ke The Lodge Maribaya satu arah dengan tempat wisata lainnya seperti De Ranch, Kebun Bunga Begonia, dan Maribaya Resort.

Jam operasional wisata ini di hari Senin-Kamis pukul 09.00-17.00 WIB, Jumat-Minggu pukul 08.00-17.00 WIB. Untuk memasuki objek wisata The lodge Maribaya ini, pengunjung harus membayar tiket masuk seharga Rp45.000 saat weekday dan Rp65.000 saat weekend.