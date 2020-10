EROPA memiliki sejuta keindahan alam dan kesan vintagenya yang kuat. Memiliki empat musim setiap tahunnya, benua seluas 10,18 juta kilometer persegi ini menjadi destinasi favorit wisatawan dari seluruh dunia pada musim liburan.

Beberapa negara di Eropa sekarang sangat ramah untuk muslim sehingga cocok dijadikan destinasi wisata halal.

Mengutip dari Muslim Travel Girl, berikut tujuh destinasi wisata halal di Eropa.

1. Sofia Bulgaria

Bulgaria pernah menjadi rumah bagi kerajaan Islam. Islam diyakini masuk ke Bulgaria sejak abad ke-9. Pada 1392, Sofia sebagai Ibu Kota Bulgaria diserang oleh pasukan Ottoman atau Turki Usmani. Disini terdapat Banya Bashi Mosque, masjid era Ottoman.

Bulgaria mempunyai alam yang bagus dan banyak jalur trekking serta sejarah yang dapat Anda temukan di kota–kota seperti Plovdiv dan Veliko Tarnovo. Negara ini sangat ramah dengan para traveler muslim dan Anda dapat mendengarkan kata ‘Salam’ saat sedang berjalan dengan menggunakan hijab. Walaupun masih banyak hotel yang tidak halal, namun traveler muslim dapat menemukan makanan yang halal di sekitarnya.

2. Cyprus

Menjadi negara terpopuler untuk Muslim dan menawarkan pilihan untuk menjelajahi liburan halal di Eropa, wisatawan dapat mengunjungi utara maupun selatan Cyprus. Cyprus berbatasan dengan Turki dan Laut Mediterania. Negara ini memiliki pantai pasir putih, warisan budaya yang unik bersejarah.

Cyprus pernah ditaklukkan oleh pasukan Khalifah Utsman bin Affan dan sejak saat itu Islam di negara ini sangat kuat.

Saat ini terdapat banyak restoran halal dan juga rumah untuk berbagai landmark dan masjid termasuk Lala Mustafa Pasha Mosque yang di mana Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang kekayaan sejarah Islam.

Jika Anda berkesempatan mengunjungi Kota Paphos, jangan lupa datangi tempat arkeologi di The Tombs of The Kings yang menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO.

3. Bosnia dan Herzegovina

Bosnia dan Herzegovina memiliki punya warisan Islam dan keindahan alam menakjubkan. Situs arkeologi Ottoman dan Kekaisaran Austro-Hungarian yang tersebar di seluruh negeri akan membuat Anda terpesona. Berjalan di sepanjang jalan Sarajevo yang merupakan ibu kota negara dan Anda dapat melihat kekayaan sejarahnya.

Mengunjungi kota Mostar dimana Anda akan mendapati Stari Most yang merupakan jembatan terkenal di dunia dan dirancang oleh arsitek terkenal, Sinan.

Jembatan tersebut telah mengalami renovasi dan dinyatakan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO. Tempat lain yang dapat dikunjungi karena sejarah dan keindahannya yaitu Blagaj, sebuah desa abad ke-16 yang berada di Taman Nasional Sutjeska yang memiliki keindahan alam dan Sarajevo yang terkenal karena warisan Islamnya.

Sebanyak 30% umat Muslim tinggal di negeri ini dan halal hotel di Sarajevo cukup mudah ditemui seperti Malak Regency Hotel dan Pino Nature hotel.

4. Kazan, Russia

Mayoritas penduduk di Kazan adalah Muslim dan karenanya kota ini di dominasi oleh wisata yang halal. Musim panas adalah waktu yang tepat untuk berkunjung ke kota ini karena saat musim salju tiba, temperatur udaranya mencapai minus 13 derajat celcius.

Tempat ini dikelilingi oleh sejarah Islam yang kaya serta beberapa masjid cantik seperi Qolsharif Mosque, yang pernah dinilai sebagai masjid terbesar di Eropa.

Makanan halal di Kazan tersedia banyak di beberapa restoran dan tempat penginapan seperti Gulfstream Hotel tidak menyediakan alkohol juga mempunyai kolam renang yang digunakan untuk wanita saja. Permalamnya dikenakan Rp965 ribuan menjadikan hotel tersebut sangat ramah untuk Muslim. Harap diperhatikan untuk mengunjungi Kazan, Anda memerlukan visa Rusia karena kotanya terletak di Federasi Rusia.

5. Cordoba, Spanyol

Ketika mendengar Cordoba, banyak orang termasuk non Muslim akan tertuju dengan Great Mosque Cordoba yang megah. Kota yang pernah menjadi pusat Romawi dan pusat Islam pada abad pertengahan serta menjadi ibu kota dinasti Umayyah antara 929 hingga 1031 Masehi.

Interior dari Great Mosque sangat mengesankan dan menjadi populer bagi wisatawan Muslim. Selain Great Mosque, kunjungi juga kebun Alcazar, Viana Palace, dan Museo Romero de Torres. Makanan halal di kota ini pun tidak sulit karena banyak pilihan, bahkan di kota lain seperti Barcelona pun tersedia.

6. Malta Anda akan terkejut saat mengunjungi Malta karena banyak menyediakan pariwisata yang ramah untuk traveler Muslim. Sejarah Malta tidak pernah lengkap tanpa menyebutkan pengaruh Muslim dalam perkembangan dan bahasa negara. Jika pergi ke sana, Anda menyadari aksen mereka bahwa memiliki pengaruh yang sangat besar dari bahasa Arab karena letak geografisnya. Sebagian besar tempat di negara yang memiliki pulau indah ini memiliki nama Arab seperti Zammit, Cassar, dan Farrugi. Meskipun negara ini hanya memiliki satu masjid yang diakui secara resmi yakni Mariam Al – Batool Mosque di Paola, namun masih banyak tempat sholat lainnya. Bagi yang gemar memancing, jangan lupa kunjungi St. Julians, kota yang terletak di samping laut. Selain itu, Anda dapat menjelajahi tempat lain seperti Spinola Palace dan Museum Baroque. 7. Portugal Jangan terkejut, sebanyak 65.000 umat Muslim tinggal di Portugal. Negara asal bintang sepakbola Cristiano Ronaldo ini punya banyak warisan Islam, salah satunya Sintra yang telah diakui UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia. Sintra adalah rumah bagi kastil dan monumen kuno dengan banyak arsitektur Islami. Pengaruh Islam di negara terlihat dari misalnya beberapa kata dalam bahasa Portugis berasal dari bahasa Arab. Bahkan Lisbon, Ibu kota dari Portugal pernah dikenal sebagai Al–Ishbun. Selama beberapa tahun terakhir, Portugal mulai bekerja keras untuk menarik wisatawan Muslim ke negaranya yang biasanya lebih memilih Cordoba di Spanyol.