HALLOWEEN dirayakan tiap 31 Oktober. Biasanya orang-orang mengenakan kostum seram atau menciptakan suasana menyeramkan. Pada momentum ini, orang-orang juga bertandang ke objek wisata bernuansa mistis.

Tradisi halloween sangat populer di negara-negara barat seperti Eropa dan Amerika. Inggris juga merayakan tradisi ini tiap tahun. Negeri Ratu Elizabeth punya sederet objek wisata dengan nuansa mistis dan penuh cerita misteri yang sering dikunjungi warga saat halloween.

Salah satunya Thornton Abbey abad pertengahan di utara Lincolnshire. Berada di situs tahun 1139 Masehi ini, pengunjung bisa merasakan seperti nuansa masa lalu. Kisah hantu telah diperkuat dengan ditemukannya lubang wabah pada tahun 2016.

Thomas de Gretham, seorang kepala biara abad ke-14 konon disemayamkan hidup-hidup ke dalam dinding ruang bawah tanah menyusul tuduhan sihir dan hari ini dia berkeliaran di rumah jaga, mungkin masih melatih seni hitamnya.

Jika Anda melihat pos jaga yang diterangi matahari sore secara ajaib rumah itu bersinar bagai emas yang menyambut tetapi penampilannya setelah gelap menunjukkan kembalinya keesokan harinya.

Melansir dari The Guardian, Ini 11 tempat mistis yang harus dikunjungi saat Halloween di Inggris :

1. Druids and medieval misogyny, Kent

The Chiding Stone adalah di desa kuno Chiddingstone, di belantara yang weald Kent. Bongkahan besar batu pasir berada di jalan sempit di seberang gereja yang indah. Jika pergi setelah gelap, Anda harus memiliki keberanian.

Rumor mengatakan batu itu pernah digunakan oleh druid sebagai altar atau tempat penilaian dibuat. Batu itu alami dan sangat penting secara lokal sejak zaman pagan kuno. Kisah populer lainnya adalah bahwa pada abad pertengahan, istri yang mengomel, pelaku yang melakukan kesalahan atau penyihir dibawa ke batu untuk dicaci sebagai hukuman oleh sekelompok penduduk desa.

Penduduk setempat mengatakan jika Anda pergi ke sana setelah gelap, Anda mungkin mendengar suara-suara yang dibuat oleh hantu pengorbanan masa lalu.

2. Grave goings-on, London

Legenda mengatakan otopsi pertama dilakukan secara diam-diam di Ruang Komite di pub Flask (dibangun tahun 1663) di Highgate, setelah dua orang kebangkitan menyambar mayat dari pemakaman Highgate.

Sejak itu, Flask menjadi favorit para seniman dan penulis termasuk William Hogarth, Byron, Shelley dan Keats. Selain itu, perampok terkenal Dick Turpin bersembunyi di ruang bawah tanah ketika para hukum mencarinya.

Pub yakin bahwa Ia dihantui oleh pelayan bar Spanyol yang gantung diri di ruang bawah tanah pub (sekarang area tempat duduk) karena cinta bertepuk sebelah tangan.

3. Cavern club in suburban London

Gua Chislehurst adalah serangkaian terowongan dan gua buatan manusia yang berpotongan sepanjang sekitar 22 mil di Chislehurst, London tenggara. Dari pertengahan abad ke-13 hingga awal abad ke-19, gua dibuat dari penambangan batu api dan kapur.

Siapa yang bisa menolak gua dengan Kegelapan, keturunan, getaran ketakutan yang nikmat bahwa sesuatu seseorang mungkin masih bersembunyi di tempat yang remang-remang.

Itu digunakan sebagai tempat perlindungan bom selama Blitz dan kemudian menjadi tempat musik dari tahun 1950-an hingga 1980-an, menjadi tuan rumah pertunjukan termasuk Jimi Hendrix. Tempat ini terdapat banyak cerita hantu yang ditawarkan.

4. The shadowy side of Sussex

Salah satu tempat menyeramkan yang patut dikunjungi bulan Oktober ini adalah Weald & Downland Living Museum di Chichester, West Sussex. Tempat ini seluas 40 hektar yang memiliki koleksi lebih dari 50 bangunan bersejarah yang konon memiliki kehadiran hantu.

Jangan tertipu oleh keindahan Taman Nasional South Downs di sekitarnya karena sosok bayangan telah terlihat di sini, serta wanita hantu yang berjalan dari rumah ke rumah. Jika itu belum cukup bukti, tim dari TV's Most Haunted juga menghabiskan waktu di sana untuk menyelidiki dan menghasilkan dua program dari lokasi tersebut.

5. You are being watched, Dorset

Pada hari yang cerah, Eggardon Hill menawarkan pemandangan Dorset barat dan sekitarnya yang luas. Tapi di dalam awan rendah, kabut dan malam tiba benteng bukit zaman besi ini adalah tempat yang menakutkan.

Ada cerita tentang tentara Romawi yang spektral, legenda tentang peri dan setan yang memburu jiwa dan laporan tentang mobil yang lewat secara misterius yang keluar sebentar. Maka tidak heran bahwa ini adalah salah satu tempat kuno di mana Anda merasa sedang diawasi.

6. Undead inspiring, North Yorkshire

Duduk di atas East Cliff, Whitby Abbey menjulang di atas kota yang indah. Naiki 199 anak tangga dan Anda akan mengikuti jalan mitos Barghest (anjing hitam besar), sebuah adegan yang menjadi hidup dalam novel Dracula tahun 1897.

Setelah Anda menelusuri batu nisan Gereja St Mary yang bengkok, Anda akan berhadapan langsung dengan inspirasi sastra Bram Stoker. Reruntuhan gotik yang runtuh akan menjadi tempat yang sempurna untuk vampir yang menghargai diri sendiri.

7. A night out with Nora the Nun, Flintshire

Ewloe, Wales utara adalah desa asal saya, dan saya dibesarkan dengan kisah-kisah tentang reruntuhan kastil dan sejarahnya yang menyeramkan: Pangeran Wales abad ke-13, Llewellyn ap Gruffudd, dimakamkan di sana dan konon pasukannya dapat didengar di hutan pada malam hari.

Ditambah dengan hantu Nora the Nun dan sekawanan anjing liar di hutan sekitarnya, menempatkan Ewloe dengan kuat dalam daftar tempat paling menakutkan di Wales. Kunjungi jika Anda berani.

8. An absolute scream, Cornwall

Beberapa hantu dikatakan berkeliaran di bagian dalam Kastil Pendennis di Cornwall. Langkah kaki hantu telah terdengar saat berjalan menaiki tangga serta teriakan "Maud", pelayan dapur hantu yang rupanya jatuh ke kematiannya beberapa tahun yang lalu. Dari 24 Oktober hingga 1 November antara pukul 10 pagi dan 5 sore akan ada jejak hantu di kastil, cocok untuk keluarga dengan hadiah untuk pengunjung dengan pakaian paling menakutkan (hantu sebenarnya tidak memenuhi syarat).

9. Smugglers and more, Cornwall

Hantu penduduk menghantui Jamaica Inn (dua kali lipat dari £ 110 B&B) di Bodmin Moor, mungkin yang paling terkenal dari banyak penginapan berhantu di Cornwall dan menjadi terkenal karena novel Daphne du Maurier. Aktivitas paranormal dan penampakan hantu di Jamaica Inn pertama kali direkam pada tahun 1911.

Dan bagi setiap jiwa pemberani di luar sana Anda bahkan dapat bermalam di salah satu kamar berhantu, di mana Anda mungkin hanya mendengar tangisan bayi atau suara kuda dan gerbong dari halaman. Para tamu yang menginap di kamar lima mengaku telah dibangunkan oleh langkah kaki dan suara gemerincing.

10. This way for the hangman, Chester

Chester Ghost Tours adalah aktivitas Halloween yang luar biasa, cocok untuk semua keluarga. Pemandu wisata mengantar Anda mengelilingi kota Chester yang bersejarah dan bertembok saat matahari terbenam dan bayang-bayang masuk dan berhenti di tempat-tempat penting, mengerikan dan menakutkan di sekitar kota.

Dari kuburan massal di bawah gedung hingga sel penjara dan jalan setapak. Jalan-jalan malam yang menyeramkan akan membuat Anda bersemangat untuk Halloween.

11. Toil and trouble, Nottinghamshire

Greswell Grags, ngarai batu kapur di perbatasan Derbyshire dan Nottinghamshire adalah rumah bagi koleksi gua-gua termasuk tempat persembunyian Robin Hood dan Mother Grundy's Palour yang menurut legenda setempat adalah rumah bagi seorang penyihir.

Tapi meski hanya ada mitos ketika saya pertama kali mengunjunginya pada tahun 1990-an, gua-gua tersebut menjadi benar-benar menyeramkan dengan ditemukannya “tanda penyihir” berusia berabad-abad, ratusan simbol ritual yang tergores di dinding gua untuk bertindak sebagai perlindungan dari roh jahat. Tur berpemandu membawa Anda ke penanda dan membahas kemungkinan maknanya atau jika anggapan itu terlalu menyeramkan Anda dapat mengikuti tur virtual di pusat pengunjung.