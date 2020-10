SIAPA ingin bersantai di kafe sambil menyesap kopi dan kudapan ala drama Korea? Tak usah jauh-jauh ke Negeri Ginseng, di Jakarta ada kafe yang desainnya mirip di Korea.

Selain menikmati kopi hingga kudapan, biasanya kafe ala drama Korea juga cocok dijadikan untuk spot berburu foto. Penasaran kan lokasi kafenya di mana saja?

Ditulis Okezone Senin (26/10/2020), berikut tiga kafe ala drama Korea di Jakarta yang bisa Anda singgahi.

Nomi Coffee

Nomi Coffe memiliki desain yang unik dan bernuansa elegan juga simpel dengan cat dominan berwarna putih, seperti kafe-kafe ala drama Korea. Bahkan di setiap sudutnya, terdapat berbagai spot foto Instagramable, hingga cocok banget untuk anak-anak muda zaman now hunting foto. Penyajian di kafe ini pun seperti di Negeri Ginseng banget lho.

Menu kopi yang disuguhkan pun berbagai macam, mulai dari kopi hingga makanan gurih. Harganya pun mulai dari Rp20 ribuan. Nomi Coffee berlokasi di Jalan Kemang Raya Nomor 44 A, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Dalam unggahan @jkt.spot, beberapa pengunjung yang pernah ke kafe tersebut pun menyukai Nomi Coffee.

“Sudah kesiniii hehehe baguss,” ujar @rain**zl.

Plus Eight Two Cafe

Masih didominasi warna putih dan design simpel tapi menarik, Plus Eight Two Cafe yang berada di Jalan Ruko Kebayoran Baru Nomor 45, Jakarta Selatan, ini merupakan milik salah satu anggota boy group BTOB yakni Seo Eunkwang. Terdapat lukisan-lukisan aesthetic yang bisa dijadikan spot foto para pengunjung.

Salah seorang pengunjung kafe ini pun mengatakan bahwa tempat ini minimalis dan lucu, di kolom komentar Instagram @pluseighttwojkt

“This place is so minimalist and cute,” ujar akun instagram @ka**iki22

Plus Eight Two Cafe menyajikan dessert autentik khas kafe-kafe di Korea Selatan. Seperti bingsu, toast, samyang dan masih banyak lagi. Tertarik berkunjung kesini Okezoners?

Caffe Bene

Siapa yang tidak asing dengan kafe yang satu ini? Pencinta K-Pop pasti tahu kalau Caffe Bene pernah menjadi tempat shooting variety show terkenal Korea Selatan yaitu Running Man. Di Indonesia sendiri, Caffe Bene bisa dijumpai di Menara Rajawali Lantai Dasar, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 51, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan.

Kafe ini didesain bak ruang belajar Korea Selatan dengan rak buku yang ditempel di dinding. Nuansa kafe ini sangat cozy dan didominasi warna coklat. Makanan yang ditawarkan kafe ini pun ala drama Korea, Okezoners.

Caffe Bene juga menghadirkan menu Garlic Cheese and Bread yang lagi hits dikalangan food kuliner nih Okezoners. Sajian yang dihidangkan Caffe Bene pun sangat unik yakni menggunakan teflon, sehingga bisa menjadi angle foto pengunjung.