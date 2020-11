WAKTU yang menantang bagi Spanyol dan sektor pariwisatanya yang dilanda pandemi virus korona atau Covid-19. Nah, negara manakah di dunia yang tidak terpengaruh oleh pembatasan berskala besar?

Tetapi ada sesuatu tentang melihat keaktifan Spanyol, dengan karakternya yang khas meriah dan terbuka, terendam karena keadaan dunia yang sangat tidak biasa.

Wilayah selatan Andalusia sepanjang sejarahnya telah menarik penulis, seniman, dan pelancong asing dengan pemandangannya yang luar biasa serta kota-kota yang sangat asri dan terkenal dengan arsitektur Moornya. Andalusia sempat dikuasai oleh khalifah Islam sejak 711 Masehi.

Melansir dari Arab News, Minggu (1/11/2020), pernah diperintah oleh khalifah Arab selama 800 tahun, provinsi Málaga adalah rumah bagi desa-desa kulit putih kuno dan banyak kota kecil yang layak untuk dikunjungi.

Untuk pengalaman Andalusia yang otentik pada pelabuhan Kota Tua Marbella adalah tempat yang baik untuk memulai. Itu adalah lokasi yang indah dengan rumah-rumah putih tua beratap terakota, balkon yang menawan, pot bunga yang dipasang di dinding -seperti yang terlihat di Calle (jalan) Carmen- dan semburan bugenvil dan melati putih.

Plaza de los Naranjos, dengan deretan pohon jeruk yang melimpah, restoran, dan gereja sederhana merupakan titik pertemuan sentral yang baik. Sebagian besar gereja di Andalusia awalnya adalah masjid, diubah setelah raja Katolik mendapatkan kembali kendali atas Spanyol pada abad ke-15.

Gereja Our Lady of the Incarnation berwarna putih dan kuning mustard yang megah berada di dekat Plaza de la Iglesia yang dikelilingi pohon palem, di mana para penggemar arsitektur dan sejarah juga akan menghargai sisa-sisa bekas benteng Arab yang menghadap ke gereja.

Plaza Puente Ronda yang nyaman memiliki sejumlah restoran tapas yang lezat, termasuk Cafe Cortes dan Cafe Mia. Tepat di sebelah alun-alun adalah Calle Ancha yang indah dengan berbagai restoran, hotel kecil, dan toko unik bernama Zoco Zoco, dipenuhi dengan pernak-pernik dari Maroko.

Untuk camilan lokal yang manis yaitu churros, jadi pergilah ke Churreria Marbella Plaza de la Victoria. Jika Anda merasa memanjakan, pilih cokelat panas untuk berendam dan minum. Atau, Pasteleria Cantero menawarkan banyak kue kering yang ditaburi gula, seperti halnya La Canasta di Avenida Ricardo Soriano. Anda dapat membawa makanan ringan Anda untuk dibawa pergi dan menikmatinya di Taman Alameda yang berdekatan dan Anda dapat menemukan patung dari surealis Spanyol Salvador Dali di Avenida del Mar.

Disarankan menjelajahi ke Mijas Pueblo, desa pegunungan yang indah dengan populasi sekitar 8.000 jiwa, yang terkenal dengan taksi keledai dan pemandangan Mediterania yang menakjubkan. Titik pandang yang sempurna adalah Mirador Jesús Jaime Mota.

Ada lusinan toko lokal yang menawarkan kenang-kenangan yang menyenangkan untuk dibawa pulang salah satunya Spanish Ceramic Paradise yang dikelola keluarga. Memiliki banyak keramik buatan tangan dan semarak yang diproduksi oleh pengrajin lokal di berbagai kota, termasuk Toledo dan Seville. Sabor a España yang lengkap mengkhususkan diri dalam kacang karamel, brittles, marzipan, nougat, dan madu rasa bunga jeruk. Berbicara tentang makanan, di Plaza de la Constitución, manjakan diri Anda dengan hidangan Basque yang lezat di El Mirlo Blanco Restaurant. Disebutkan Benahavís adalah kota tenang yang didirikan oleh orang Arab berabad-abad yang lalu. Ini adalah pilihan tepat untuk liburan singkat, di mana Anda akan dirawat dengan baik di Amanhavis Hotel and Restaurant yang bernuansa pedesaan dan intim. Hotel butik warna-warni ini menyediakan sembilan kamar bertema yang dirancang dengan mempertimbangkan sejarah Andalusia. Ada sentuhan Arab yang berbeda di ruang Amanhavis, satu kamar diberi nama setelah sultan terakhir Granada, Boabdil. Lalu, sebuah mural di area kolam renang menggambarkan pemandangan gurun dan menara Moor kuno dapat dilihat dari teras. Terakhir, lakukan perjalanan darat ke kota Benalmádena - yang secara mengejutkan merupakan rumah bagi kuil Buddha terbesar di Eropa. Dibangun pada tahun 2003, bagian dalam Stupa Benalmádena menggambarkan pemandangan kehidupan dan pencerahan Buddha. Pemandangan eksteriornya sangat mencolok, menghadap ke luasnya Costa del Sol yang menakjubkan, di mana daratan bertemu dengan laut.