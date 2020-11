DESTINASI wisata Gunung Pancar menjadi salah satu incaran wisatawan yang memiliki waktu liburan singkat. Seperti halnya Ayla Dimitri, berpetualang ke Gunung Pancar baru-baru ini.

Gunung Pancar merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan banyak aktivitas seru. Terletak di Desa Karang Tengah, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, dengan ketinggian mencapai 300-800 mdpl.

Meskipun letaknya tidak berada di puncak, tetapi suasana Gunung Pancar terbilang nyaman dan sejuk karena dikelilingi tumbuhan pinus yang hijau nan memanjakan indera penglihatan pengunjung dari berbagai daerah. Berkunjung ke sini Anda bisa membawa keluarga, kerabat hingga pasangan loh Okezoners.

Ayla Dimitri pun membagikan potret saat dirinya bertandang ke Gunung Pancar bersama suami serta kerabatnya. Ia berkunjung dalam rangka merayakan hari ulang tahun sang sahabat, yang diunggah lewat akun media sosial instagram pribadinya.

Yuk intip keseruan Ayla Dimitri saat berada di Gunung Pancar dilansir Okezone dari akun instagram pribadi @ayladimitri.

Pose back hug Ayla dikelilingi hutan pinus

Gunung Pancar memang terkenal dengan keindahan Hutan Pinusnya yang dijadikan incaran wisatawan khususnya saat membawa keluarga.

Pada unggahannya di instagram @ayladimitri saat di Gunung Pancar, Ayla berpose back hug bersama sang suami dengan latar foto dikelilingi hutan pinus yang hijau dan asri sehingga semakin mendukung romantisme pasangan muda tersebut.

Bahkan seorang netizen pun gemas melihat unggahan Ayla Dimitri dengan suaminya yakni Rama Devara.

“Slide 1 Gumushh😍” ujar akun Instagram @susiernwti.

Ayla duduk di atas bebatuan Curug Kencana

Melansir dari website resmi Gunung Pancar, di sini terdapat air terjun yang bernama Curug Kencana. Curug Kencana cukup populer di kalangan wisatawan terlebih di era new normal ini. Curug yang memiliki air sangat jernih tersebut hanya berjarak sekitar 30-45 menit dari Gunung Pancar dan menawarkan ketenangan tersendiri untuk para pengunjungnya.

Curug ini dikelilingi bebatuan besar yang licin sehingga wisatawan harus ekstra hati-hati saat bertandang kesini. Meskipun begitu, Ayla tak melupakan mengabadikan momen di atas batu besar tersebut dengan gaya eksotisnya dan didukung pemandangan indah.

Ayla juga membagikan kejernihan air Curug Kencana yang dapat dilihat dari dasar sungai tanpa harus menyelam. Netizen pun turut mengagumi keindahan curug tersebut dan akan menambahkan Curug Kencana di Gunung Pancar sebagai daftar liburannya.

“Duuuh itu airnya jernih banget 🤩🤩❤️ next masuk ke vacation list nih!” tulis akun @afrraae.

Asyiknya petualangan Ayla dan sahabat di Gunung Pancar

Berbicara destinasi alam Gunung Pancar, di tempat ini Anda bisa melakukan berbagai macam aktivitas menyenangkan bersama orang terkasih seperti camping, trekking, berendam air panas, camping, menyusuri Curug Kencana dan masih banyak lagi.

Wanita yang menjadi inspirasi kaum muda ini pun mengungkapkan keseruannya saat bertandang ke Gunung Pancar.

“Keseruan hari ini! Special thanks to birthday gal @talmaranila for today!!! 💙” ungkap Ayla Dimitri di lama instagram @ayladimitri.