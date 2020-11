DEMI mendorong perkembangan industri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kembali menggelar kompetisi startup nasional bertajuk HighPitch 2020.

Kompetisi startup nasional HighPitch 2020 diorganisir langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama UMG IdeaLab dan ALTIRA.

Sejauh ini, sudah hampir 200 perusahaan startup yang terbagi di lima wilayah di Indonesia yang mendaftar sebagai peserta kompetisi startup nasional HighPitch 2020.

Para pelaku startup dan UKM Indonesia yang berpotensi tinggi untuk tumbuh dan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia, diharapkan dapat segera mendaftarkan diri, sebelum penutupan pada Selasa (3/11/2020).

“Kami melihat adanya antusiasme yang tinggi dari beragam pelaku perusahaan perintis atau startup, mulai dari Pulau Sumatera sampai ke provinsi Kalimantan Utara, mendaftar sebagai peserta kompetisi HighPitch ini. Hal ini menunjukkan adanya geliat ekonomi kreatif di masyarakat walaupun dalam masa pandemi,” ujar Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baparekraf, Hanifah Makarim dalam pernyataan tertulisnya, Senin, 2 November 2020.

Hanifah mengingatkan kepada para peserta yang ingin mendaftarkan diri harus menerapkan sistem atau teknologi dalam model bisnis mereka, dan bergerak dalam salah satu dari 25 sektor industri untuk memenuhi kriteria dan persyaratan kompetisi.

“Saat ini peserta yang mendaftar masih didominasi dari Pulau Jawa, kami mengajak para startup di luar Jawa untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengan sumber pendanaan,” ujar Hanifah.

Founder UMG IdeaLab, Kiwi Aliwarga menambahkan, para pelaku startup juga harus fokus terhadap upaya mengakses sumber pendanaan usaha mereka, guna mengambil kesempatan untuk memperluas jejaring mereka serta memperluas ide dan pengetahuan.

“Mengakses sumber pendanaan sebagai bentuk kolaborasi yang bertimbal balik dan berkelanjutan antara seed-stage startups dengan perusahaan modal ventura adalah aspek penting dalam industri ini. Tetapi, manfaat lainnya bagi peserta kompetisi ini adalah kesempatan untuk memperluas jejaring mereka termasuk knowledge-sharing dan mengembangkan ide kreatif dan peluang kolaborasi,” terang Kiwi.

Sementara itu, CEO ALTIRA, Adriani Onie, mengapresiasi semangat serta ambisi para pendiri startup serta pelaku UKM Indonesia yang mendaftar di kompetisi ini sebagai sebuah mindset yang tepat untuk melampaui kendala ekonomi di tengah pandemi. Ia berharap kompetisi HighPitch akan menjadi momentum untuk membantu Indonesia menuju perbaikan ekonomi pada 2021.

Sebagai juri, acara ini juga didukung oleh 50 Venture Capital yang aktif berinvestasi di sejumlah startup Indonesia. Turut mendukung program kompetisi ini sebagai mitra adalah Amazon Web Services, Compasslist, GK-Plug and Play, Shinhan Future’s Lab Indonesia, dan Asosiasi Modal Ventura Indonesia untuk Startup (Amvesindo).

Sebanyak 25 sektor industri yang dapat ikut dalam ajang ini meliputi Advertising (Periklanan, Applications (Aplikasi), Architecture (Arsitektur), Culinary (Kuliner), Fashion (Fashion), Film, Animation and Video (Film, Animasi dan Video), Game Development (Pengembang Permainan), Handicraft (Kriya), Interior Design (Desain Interior), Music (Musik), Performing Arts (Seni Pertunjukan), Photography (Fotografi), Product Design (Desain Produk).

Kemudian Publishing (Penerbitan), Television and Radio (Televisi, Radio, Broadcasting), Tourism (Pariwisata), Visual Arts (Seni Rupa), Visual Communication Design (Desain Komunikasi Visual), Agriculture Technology, Health Technology, Financial Technology, Education Technology, Artificial Intelligence, Transportation and Logistics, Information Aggregator.

Adapun pendaftaran untuk High Pitch Kompetisi Startup Online 2020 dapat secara langsung diakses melalui website https://highpitch.id/. Batas waktu pendaftaran dibuka sejak Senin 19 Oktober dan berakhir pada Selasa (3/11/2020) hari ini.