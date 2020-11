CUITAN viral seorang penumpang kereta api yang mengeluhkan harga mahalnya nasi goreng, akhirnya ditanggapi oleh Reska Multi Usaha (RMU). Dalam keterangan tertulis, RMU mengatakan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada Kereta Api Kahuripan dengan rute Blitar-Kiaracondong.

Adapun penjelasan terkait harga nasi goreng yang dianggap terlalu mahal oleh sang penumpang adalah sebagai berikut.

"Kami perlu sampaikan bahwasanya harga menu makanan 45 K yang tersebut terdiri dari :

1. Menu makanan Nasi Goreng, yang didalamnya terdapat (Nasi Goreng, Ayam Potong Goreng, Telur Ceplok Goreng) seharga *Rp 35.000*

2. Menu Minuman Fruit Tea *Rp 10.000*

3. Sehingga jika ditotal harga menu yang di pesan pelanggan berjumlah *Rp 45.000," tulis RMU seperti dikutip dari keterangan pers yang diterima Okezone, Selasa (3/11/2020).

RMU pun berharap agar ke depannya, komunikasi verbal maupun visual dapat terus mereka tingkatkan untuk memastikan pelanggan mendapatkan informasi yang semestinya.

"Kami terbuka atas saran dan masukan yang disampaikan pelanggan untuk perbaikan layanan yang lebih baik bagi pengguna jasa Kereta Api. Terima kasih," tutup mereka.

Sebelumnya, seorang pria mendadak viral di media sosial lantaran mengeluhkan harga makanan yang dijual di kereta api jarak jauh dianggap terlalu mahal. Cuitannya sontak memicu perdebatan di kalangan netizen.

Dialah Muhammad Hallala, pengguna Twitter dengan akun @dehallusinate itu mengaku kaget ketika menyadari harga seporsi nasi goreng di KA jarak jauh dibanderol senilai Rp45 ribu.

"Udah hampir setahun gak naek kereta jarak jauh, dan skrg kaget ktika makan suruh bayar 45rb (utk nasi goreng ayam + minum 1 botol fruit tea) #ptkainaikhaji fyi: kereta nya KA kahuripan (ekonomi) @KAI121 seriusan ini cara pricing nya gini skrg? List menu harga mana?," tulisnya.

Lebih lanjut Muhammad mengatakan dia sebetulnya tidak keberatan bila harus membayar dengan nominal tersebut, asalkan porsi yang disajikan banyak. Dia kemudian menyarankan agar pihak KAI mengatur kembali harga makanan sesuai dengan harga tiket kereta.

"Hrsnya pricing menunya disesuaikan dgn harga tiket dong, masa harga tiket 80rb pas makan harganya 45rb??? Anjay ketawa aing #ptkainaikhaji #menukeretaselangit," tambah Muhammad.

Tak berhenti di situ saja, Muhammad juga sempat membandingkan harga makanan KAI dengan makanan di mall dan kereta api di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Muhammad mengatakan dengan harga Rp50 ribu, dia bisa mendapatkan makanan yang lebih layak.

"Trus soal perbandingan nih, makan di mall aja 50rb udh lebih proper drpd ini per pax nya, trus klo dibandingin dgn negara sebelah ini brrti USD3 ato SGD4,5 ato RM12,8 seriusan ini? #ptkainaikhaji #makanmahaldikereta," ujar Muhammad.

