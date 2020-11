DRAMA Korea Start-Up lagi trending di platform streaming digital. Film yang bercerita tentang anak muda merintis usaha start-up di Korean Silicon Valley karena bermimpi ingin sukses ini memilih lokasi syuting yang jadi destinasi wisata.

Drama yang dibintangi oleh Bae Suzy, Nam JooHyuk, Kim SeonHo, dan Kang HanN ini menampilkan visual lokasi syuting menakjubkan. Kesan mewah, unik, dan realitas dunia start-up seakan terwakili dalam latar setiap scene yang diambil.

Berikut 4 lokasi syuting di beberapa episode drama Start-Up yang bisa dikunjungi wisatawan dirangkum dari berbagai sumber :

1. SAND BOX Nodeulseom

Saat memasuki episode pertama, tulisan SAND BOX di atas sebuah bangunan menjadi salah satu tempat yang kerap hadir dalam visual Start-Up. Bangunan ini terletak di Pulau Nodeul, Seoul, Korea Selatan. Tepatnya di bawah Jembatan Hangangdaegyo yang menghubungkan Yongsan dan Noryangjin.

Tempat ini sangat menarik karena memadukan nuansa alam terbuka dengan konsep bangunan yang modern. Di sini Anda akan menemukan ruang budaya Seoul dengan fokus utama pada alam, buku, dan musik.

Selain itu terdapat fasilitas seperti Live House, Nodeul Book Store, nTable, Plant Island, dan lainnya. Dilansir dari situs resminya, tempat ini menyediakan outdoor space yang dibuka 24 jam, dan dapat menggunakan fasilitas internal bangunan dari pukul 11 pagi hingga pukul 10 malam.

Tersedia juga sewa fasilitas dengan paket yang ditentukan. Tempat ini sangat pas bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dengan ruang publik yang lengkap.

2. SAND BOX sets–Robot Land, Incheon

Setelah 15 tahun tidak bertemu, di sebuah studio, Seo Dal-mi (Bae Suzy) bertemu kembali dengan saudara perempuannya Won Injae (Kang Han-na). Meski masih menggunakan tulisan SAND BOX, nyatanya ruang yang digunakan untuk adegan pertemuan ini berada di Robot Land, Kota Incheon.

Tempat ini masih melakukan pembangunan untuk taman hiburan, sementara itu operasional pusat robot experience sudah berjalan. Lokasi syuting ini menjadi kunci penting bagaimana SAND BOX akan digambarkan selanjutnya dalam drama.

3. SAND BOX depan – Oil Tank Culture Park, Seoul

SAND BOX latar depan yang berada di Oil Tank Culture Park merupakan lokasi yang paling sering disorot ketika empat tokoh pemeran utama di Start-Up memulai dan melakukan perjuangan bisnis rintisan.

SAND BOX depan Oil Tank Culture Park (parks.seoul.go.kr)

Oil Tank Culture Park adalah sebuah taman yang dilengkapi pengenalan budaya yang kompleks dan terletak di Mapo-gu, Seoul.

Mengutip dari situs resminya, tempat ini awalnya hanyalah depot minyak yang akhirnya ditransformasi oleh Pemerintah Metropolitan Seoul menjadi ruang publik guna melestarikan budaya sambil meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan dan regenerasi perkotaan.

Terdapat 6 tangki penampung minyak tetap dan telah diubah menjadi tempat pertunjukan, ruang pameran, dan ruang belajar. Di sini masyarakat umum dapat menikmati acara budaya, kegiatan komunitas, dan banyak lagi.

4. Sungai Hangang (Truk Corndog Nenek)

Tempat yang selalu tidak bisa dilupakan pada bagian drama ini adalah Taman Yeouido Hangang yang terletak di dekat sungai Han, Seoul. Di beberapa adegan yang ditampilkan, latar Sungai Han merupakan tempat yang dipakai saat pertemuan Han Ji-pyeong (Kim Seon-ho) dengan nenek Choi Won-deok (Kim Hae-sook) untuk kedua kalinya.

Suasana tempat nenek berjualan begitu segar dan nyaman. Hal ini terlihat dari suasana taman yang memang secara nyata digunakan untuk tempat bermain, bersantai, berolahraga, dan tak jarang ada yang berpiknik di taman sambil menikmati keindahan kota Seoul.

Di taman ini pengunjung bisa menikmati acara festival musim semi, musim gugur, dan konser. Berbagai objek wisata lainnya juga tersedia di taman ini, seperti The Water Light Square, Waterside Fountains, The Waterside Stage, Festival Land, The Piano Waterway, Waterfalls of Light, The Yacht Marina dan objek wisata lainnya.

Untuk sampai ke tempat ini dapat menggunakan transportasi umum, seperti subway. Anda cukup berjalan kaki 1 menit dari stasiun Yeouinaru (Seoul Subway Line 5, Exit 3).