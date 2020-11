BAGI para pecinta film 'Lord Of The Rings' dan 'The Hobbit', tentu sudah tak asing dengan bentuk rumah Bilbo Baggins bukan? Ya, di Kabupaten Malang, Jawa Timur menghadirkan wisata edukatif serta replika rumah dari film tersebut, yakni Plaza Garden Rabbit Field atau Taman Kelinci.

Objek wisata yang berada di Jalan Paralayang Batu, Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ini sontak menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan.

Wisata ini menyuguhkan suasana hangat dan kekeluargaan, membuat Taman Kelinci itu ideal sebagai tujuan wisata keluarga.

Melansir dari laman @infowisatamlg, kawasan wisata Taman Kelinci ini menyediakan banyak fasilitas yang dapat memberi kesan berbeda.

Salah satunya adalah replika dari rumah hobbit yang bisa menjadi daya tarik terutama di sektor fotografi. Tentu saja para wisatawan diperbolehkan untuk berfoto di depan rumah ini, nuansa yang diberikan pun terasa alami sehingga Anda bisa merasakan sensasi berada di film 'The Hobbit'.

(Foto: Instagram/@fitriyahekaa)

Tak hanya itu, pengunjung bisa bermain dan berinteraksi dengan para kelinci yang memenuhi objek wisata tersebut. Sekaligus memberi makan atau pun sekadar melihat uniknya rumah-rumah kelinci.

Selain para kelinci, wisata ini menyajikan aneka jenis bunga berwarna-warni di sekitar area Taman Kelinci. Berpadu dengan area padang rumput nan hijau.

Pengunjung juga bisa menikmati keindahan bunga serta menjadikan hamparan bunga sebagai latar belakang untuk berswafoto. Uniknya, penataan bunga sengaja dirancang khusus bak negeri dongeng.

Fasilitas yang tersedia pun cukup lengkap. Selain spot selfie, tempat ini memiliki kafe, gazebo, playground, pondok olahan susu, wisata petik stroberi dan juga miniatur gedung-gedung ternama sebagai sarana edukasi untuk buah hati. Sarana yang tersedia akan dikembangkan lagi agar pengunjung merasa nyaman dan senang saat datang. Tak perlu khawatir soal menginap, wisata ini menyediakan berbagai macam tempat penginapan di kawasan Taman Kelinci seperti hotel, guest house, villa hingga resort yang harganya terjangkau. Bagi Anda yang ingin menikmati kawasan wisata ini hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp5.000 per orang. Sedangkan untuk biaya parkir motor Rp2.000 dan untuk mobil Rp5.000. Akses menuju tempat wisata sangat terjangkau dengan jarak tempuh 24 kilometer dari pusat Kota Malang, selama perjalanan Anda akan melihat penunjuk jalan yang tersedia sampai ke lokasi wisata. Adapun jam operasionalnya mulai pukul 07.00-17.00 WIB. Itu artinya Anda tak bisa menikmati senja di sini. Jangan kecewa lho ya!