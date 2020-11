KONTEN kreator juga blogger Gita Savitri Devi belum lama ini terlihat liburan di Turki. Penulis novel ‘Rentang Kisah’ yang sedang menempuh pendidikan Kimia Murni di Jerman tersebut membagikan beberapa aktivitas serunya di Turki melalui akun media sosialnya.

Gita Savitri Devi tengah berada di Cappadocia sebuah destinasi wisata populer incaran wisatawan dunia di Anatolia Tengah, Provinsi Nevsehir,Turki. Cappadocia terkenal dengan pemandangan kota-kota bawah tanah unik dan menakjubkan bernama Derinkuyu dan Kaymakli. Cappadocia masuk dalam Situs Warisan Dunia UNESCO.

Selain itu, terdapat objek wisata seru lainnya yang dapat dijajal wisatawan seperti Goreme National Park, Goreme Open Museum, Pasabag (Monks Valley) dan Lovely Valley.

Berikut potret liburan Gita Savitri Devi di Cappadocia dikutip dari akun Instagramnya @gitasav :

1. Naik Balon Udara di Cappadocia

Saat berada di Goreme National Park, Cappadocia. Anda harus menjajal wahana favorit para pelancong dari berbagai mancanegara yakni balon udara atau hot air balloon.

Saat menaiki wahana ini, wisatawan akan disuguhkan pemandangan Cappadocia dari ketinggian yang dapat memanjakan indera penglihatan loh. Adapun Waktu terbaik untuk menunggang balon udara adalah saat subuh menjelang sunrise.

Gita Savitri naik balon udara di Cappadocia (IG @gitasav)



Gita Savitri pun mengunggah potret saat dirinya naik balon udara dengan pose melamun seperti tulisan di caption instagramnya. Ia takjub dengan pemandangan Cappadocia dari ketinggian.

“Langit adalah tempat paling enak buat ngelamun. Waktu skydiving gue ngelamun. Pas naik balon udara ngelamun juga.” tulis Gita dalam keterangan fotonya.

2. Potret Gita di Tebing Cappadocia

Ada banyak hal menarik yang bisa dilakukan wisatawan saat bertandang ke Cappadocia, salah satunya spot foto tebing cantik yang instagramable seperti unggahan Gita Savitri.

Dalam postingan tersebut, netizen turut membanjiri kolom komentar instagram Gita dengan kekagumannya pada Cappadocia.

“Bismillah semoga aku bisa kesana juga,” ucap @sansanawaa_

“Keren bangaettttttttt” tulis @antomanulang

“Tebing nya bagus kak!” ungkap @ridarigita

3. Gaya Santai Gita Savitri di Cappadocia

Konten kreator yang terkenal dengan gaya tomboynya ini memang penggemar traveling. Saat di Cappadocia, Ia mengabadikan momen di tempat-tempat instagenic lho Okezoners. Seperti pada unggahannya saat berpose duduk santai dengan dikelilingi tebing yang memukau. Istri dari Paul Andre Partohap pun curhat mengenai pakaian nan nyaman selama berada di Cappadocia.

“Di Cappadocia kemarin nggak ganti baju sama sekali karena ogut tipe orang yang pake baju berkali-kali dulu baru nyuci (biar hemat listrik, air, dan detergen). Selain itu bajunya pewe buat dipake jalan-jalan dan desainnya gw banget,” curhat pelantun lagu Seandainya.

4. Pose Lucu Dikelilingi Bebatuan Eksotis

Pose lucu Gita saat di tangga berlatar bebatuan nan eksotis serta didukung awan cerah semakin terlihat sempurna liburan konten kreator cantik tersebut ke Cappadocia.

Pergi bersama sang adik yakni Anastasia Adelline, Gita menuliskan caption berbahasa inggris lucu yang artinya menyuruh sang adik untuk tidak memegang tangannya.

“@anastasiadelline has been trying to hold my hand bcs she’s clingy. I cannot deal with her. Too much emotion please stay 1 feet away I need my space,” ungkap Gita.