HABIB Rizieq Shihab telah tiba di Indonesia. Setibanya di Tanah Air, Imam besar FPI itu bertolak ke kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat.

Berhubung Petamburan tengah menjadi perbincangan khalayak publik gegara kedatangan Habib Rizieq Shihab, pada artikel kali ini, Okezone akan mengulas rekomendasi tempat kuliner lezat khas Timur Tengah. Apa ya rekomendasinya?

Salah satunya adalah Sindbad Restaurant and Cafe. Tempat ini telah lama menjadi tempat mengobati rindu para pencinta masakan khas Arab, karena hadir dengan sajian makanan ala rumahan.

Restoran yang berada di Jalan Raya KS Tubun Nomor 2, Petamburan, Jakarta ini memiliki menu otentik Arab. Saat memasuki restoran, nuansa padang pasir terasa begitu kental. Di beranda restoran, tersedia dua buah meja bulat dengan kursi-kursi kayu.

Beberapa pohon palem yang ditanam di dalam pot makin membuat pengunjung merasa seperti sedang berada di negeri Arab yang identik dengan gurun pasir serta oase di tengahnya.

Dari beranda ini, pengunjung dapat menyaksikan kesibukan Kota Jakarta dengan alur lalu lintasnya yang padat. Jika sudah bosan duduk menikmati suasana kota dari beranda, pengunjung bisa memasuki restoran berkapasitas 30 kursi ini. Begitu membuka pintu depan, Anda akan disambut oleh deretan pajangan berupa piagam yang pernah didapat oleh restoran ini.

Cukup banyak penghargaan yang pernah diraih Sindbad atas kualitas makanan yang ditawarkan, di antara penghargaan Gold Award for Excellence and Business Prestige dari Quality Summit, New York, pada tahun 2000. Ada lagi penghargaan berskala dunia lain yang tidak kalah bergengsi, yakni International Award for Tourist Hotel and Gathering Industry.

Semua bentuk penghargaan yang pernah didapatkan Sindbad dapat dilihat di sekitar area kasir, karena seluruh piagam digantung di belakang meja kasir, lengkap dengan pigura-piguranya yang rapi.

Sebelum memilih tempat duduk, ada baiknya Anda melayangkan pandangan ke sekeliling Sindbad. Di pojok kiri restoran, terdapat sebuah meja ala meja bartender yang di atasnya terpajang tempat merokok khas orang-orang Timur Tengah.

Suasana hati semakin nyaman ketika menyaksikan lukisan-lukisan di dinding yang menggambarkan kehidupan di gurun pasir yang panas namun penuh dengan keunikan.

"Dari segi bangunan, memang kami termasuk restoran yang kecil. Namun, di balik itu kami memiliki kualitas makanan yang autentik Arab," kata Manajer Sindbad Restaurant and Cafe Firjah Saleh, seperti dikutip Okezone dari Koran Seputar Indonesia, Selasa (10/11/2020).

Pengunjung yang telah menyaksikan keunikan restoran ini, dapat langsung memilih tempat duduk yang nyaman. Bagi perokok berat, bisa memilih tempat duduk di ruang khusus perokok. Bagi yang tidak merokok, ruang yang steril dari asap rokok bisa menjadi pilihan.

Ruang bebas rokok itu terlihat cukup nyaman. Meja dan kursinya tertata rapi, sementara gorden di jendela dipasang dengan warna yang cocok dengan warna dinding. Lukisan-lukisan di dinding juga menggambarkan suasana Arab, tentu dengan ciri pohon kormanya. "Sesuai dengan kebiasaan masyarakat Arab, yang makan siangnya kira-kira pukul 19.00, restoran ini juga selalu ramai pada sore dan malam hari," imbuh Firjah. Banyak menu bisa dipilih di restoran ini. Menu paling disukai pengunjung adalah menu kuzi dan kebuli. Kuzi merupakan daging kambing panggang yang disajikan bersama nasi kebuli. "Hidangan khas Arab yang kami sajikan semua tidak menggunakan bumbu penyedap atau vetsin. Karena semua penyedap rasa digantikan dengan kaldu ayam yang membuat menu khas Arab tersebut makin menggugah selera," jelas sang manajer. (Foto: Instagram/@rabbasss) Keunikan lain dari menu otentik Arab yang disajikan di Sindbad adalah, bumbu-bumbu yang digunakan seluruhnya dibuat secara khusus di dapur restoran. Khusus untuk menu berbahan baku daging kambing, koki restoran selalu membubuhinya dengan samin, yaitu sejenis minyak yang didapat dari tubuh kambing ataupun onta. "Di restoran ini kami menggunakan banyak bumbu unik. Misalnya minyak samin onta dan limun kering agar aroma nasi menjadi lebih kuat," tukas Chef Sindbad Restaurant and Cafe Ferial.