KONDISI arus lalu lintas menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengalami macet total pada Selasa (10/11/2020). Kemacetan terjadi akibat kerumunan massa yang menyambut kedatangan Habib Rizieq Shihab.

Ribuan kerumunan massa sudah tampak mulai memenuhi kawasan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak dini hari. Pada akhirnya sampai menutup akses keluar masuk ke Bandara termasuk kawasan Terminal 1 & 2.

Diungkapkan Airport Station Manager Sriwijaya Air Group Taufik Sabar di Bandara Soekarno-Hatta, beberapa penerbangan Sriwijaya Air dan NAM Air pagi tadi (10/11/2020) terpaksa mengalami keterlambatan. Penerbangan yang terdampak seperti penerbangan SJ 184 rute Jakarta-Pontianak, SJ penerbangan 160 rute Jakarta-Balipapan, penerbangan IN 180 rute Jakarta-Pontianak, penerbangan SJ 072 rute Jakarta-Pangkalpinang, penerbangan IN 056 rute Jakarta-Tanjung Pandan, penerbangan SJ 182 rute Jakarta-Pontianak, penerbangan SJ 054 rute Jakarta-Tanjungpandan, SJ 024 rute Jakarta-Padang dan penerbangan IN 170 rute Jakarta-Semarang.

"Untuk lamanya durasi keterlambatan pun bervariasi antara 1 sampai 3 jam. Melihat kondisi saat ini (Selasa pagi) ada beberapa flight lainnya yang tampaknya akan terkena imbas juga dari kemacetan parah di kawasan Bandara Soekarno Hatta sampai siang hari ini," ujar Taufik seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Okezone.

Guna menanggapi kondisi tersebut, Direktur Niaga Sriwijaya Air Group, Henoch Rudi Iwanudin menjelaskan bahwa Sriwijaya Air Group memahami betul kondisi sulit yang dirasakan oleh para penumpang yang terdampak kemacetan di kawasan Bandara Soekarno Hatta. Fasilitas rebook atau reschedule pun diberikan gratis. "Kami pun memberikan fasilitas rebook atau reschedule secara gratis kepada penumpang yang penerbangannya terdampak pada tanggal 10 November 2020 ini.” Untuk proses rebook/reschedule serta refund seluruh pelanggan Sriwijaya Air dan NAM Air dapat langsung menghubungi Call Centre yang beroperasi 24 jam di nomor 0804 17777 77 untuk mendapatkan informasi lebih lengkap.