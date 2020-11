SURABAYA, selain memiliki banyak destinasi wisata sejarah dan mal megah, ada juga deretan kafe Instagramable untuk hunting foto. Penasaran di mana saja lokasinya?

Deretan kafe Instagramable tersebut juga menyajikan makanan lezat serta minuman nikmat. Seperti teh, kopi atau minuman kekinian lainnya.

Anda bisa bersantai di kafe tersebut sambil hunting foto. Umumnya anak muda menyukai hal ini untuk mengisi waktu senggangnya.

Lantas di mana lokasi kafe Instagramable di Surabaya yang cocok untuk hunting foto? Yuk simak ulasan artikelnya berikut ini.

Tropical Coffee

(Foto: Instagram @priliass)

Seperti namanya, kafe ini mengusung tema Tropical yang mirip vibes cafe di Bali. Memiliki dua area, outdoor dan indoor dengan desain khas Tropical seperti dinding berwarna coral pastel, mural, dan hiasan dinding yang eye catching.

Dilansir Okezone dari postingan Instagram @tropicalcoffee, di setiap sudut Tropical Coffee cocok banget untuk dijadikan spot foto OOTD. Selain itu bisa untuk tempat istirahat sejenak dari rutinitas.

"Happy Tuesday! Having even one, small positive thought can change the rest of your day for the better," tulisnya.

Lokasinya berada di Jalan Keputih Tegal Timur Nomor 20, Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Buka setiap hari dari pukul 09.00-24.00 WIB.

Baca Juga: Peserta Program 'We Love Bali' Kampanyekan Protokol CHSE di Nusa Penida & Lembongan

Kudos Cafe

Mengusung tema Industrial dan Skandinavia, cafe ini selalu diburu kaum milenial untuk dijadikan tempat nongkrong. Dibagi atas tiga lantai yang semuanya di desain sangat menarik. Namun yang menjadi favorit adalah di lantai dua, karena selain terdapat rak buku untuk dibaca, hiasan bunga-bunga kering yang di gantung terlihat sangat keren dan aesthetic.

Tempat yang biasa dijadikan spot foto adalah di lantai dua dan tangga luar karena spotnya sangat cocok untuk foto OOTD.

Lokasinya berada di Pakuwon Square AK 2-3, 100 Wonokromo, Jalan Yono Suwoyo, Lidah Weton, Kecamatan Lakarsanti, Kota Surabaya. Buka setiap hari dari pukul 09.00-19.00 WIB.

TBRK Rumah Kopi Berkonsep Bohemian, dinding putih yang di dominasi oleh kayu dan hiasan rotan menjadikan tempat ini terlihat bersih dan aesthetic. Walaupun tidak terlalu luas namun setiap akhir pekan cafe ini selalu dipenuhi oleh para muda mudi untuk menikmati kopi sambil berswafoto. Spot foto andalannya adalah di depan pintu masuk karena memiliki vibes ala Pulau Dewata. TBRK memiliki tiga cabang yang konsepnya berbeda, namun yang Okezone bicararakan lokasinya berada di Perum, Jalan Sentrapoint AA No.38, Gunung Anyar, Kota Surabaya. Buka setiap hari dari pukul 10.00-22.00 WIB. Mama Noi Suka makanan Thailand? Tepat sekali, Mama Noi adalah cafe yang menyediakan makanan khas Thailand. Daya tarik kafe ini selain makanannya adalah desain bangunan yang dipenuhi oleh jendela warna-warni. Selain bisa menyantap makanan enak pengunjung juga bisa berswafoto, hampir semua sudut kafe ini memiliki spot foto yang aeshetic dan Instagramable. Lokasinya berada di K2 Nomor 1 Citraland, Jalan Puri Wida Kencana, Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Buka setiap hari mulai dari pukul 09.00-21.00 WIB (senin-kamis dan minggu), pukul 09.00-22.00 WIB (Jumat-Sabtu). Pemilik laman Instagram @rodadanroti sangat menyukai tempat ini. Menurutnya, lokasi ini keren karena memiliki bangunan Instagramable. "Tujuan pertama adalah @mamanoi.sby. Syukur save by the bell karena kami datang saat last minute depotnya mau tutup hehe. Bangunannya Instagramable banget. Syukur juga kami datang saat jam makan sudah selesai, jadinya ngga ada pengunjung lain. Bisa foto private 😁," ungkapnya.