JESSICA Iskandar juga tengah dirundung isu video syur. Namun ia menanggapinya santai dan tetap bahagia menjalani hidupnya di Bali.

Di Bali, selain fokus menghabiskan waktunya bersama sang putra, El Barack Alexander, Jessica Iskandar juga mengunjungi banyak tempat wisata.

Ya, ragam unggahan destinasi wisata Bali yang dijajaki Jessica Iskandar di media sosial membuat warganet terkesima dengan alam Bali.

Berikut potret dan keseruan Jessica saat menikmati hari-hari barunya di Bali, dikutip dari akun Instagram @inijedar.

Potret di Pantai Kelingking

Pantai Kelingking di Pulau Nusa Penida Barat adalah salah satu destinasi favorit wisatawan lokal dan mancanegara. Tempat ini seolah mengilustrasikan Bali dengan pemandangan air laut biru yang membingkai Penida dengan Samudera yang luas. Wisatawan dapat melihat terpaan ombak besar di bibir pantai dari area atas tebing.

Dalam unggahan fotonya, Jedar turut membagikan potret liburannya di atas tebing Pantai Kelingking. Wajahnya yang berseri-seri dengan balutan sabrina merah membuat tampilan Jedar senada dengan singkapan alam Penida yang indah. Ia pun berharap akan menapaki destinasi ini lagi.

“Indah banged! Harus banged piknik kesini suatu hari nanti membawa perbekalan,” tulis Jessica di akun Instagram pribadinya @inijedar.

Bersama El Barack

Tak sendiri, Jessica juga memamerkan keromantisan liburannya bersama buah hatinya El Barack. Keduanya yang duduk di spot berbeda mengambil latar sawah hijau di Tegalalang Ubud. Sudut rehat yang dipilih keduanya begitu asri dengan bentangan langit yang bermandikan awan putih. Hangatnya kebersamaan Jessica dengan El Barack banyak dipuji netizen. Tak sedikit juga yang meninggalkan komentar menguatkan karena sisipan kata menyentuh di foto Jessica. Jika diterjemahkan, keduanya ingin bahagia terlepas dari segala sedih dan salah yang pernah ada.

“We are stronger because we had to be, smarter because of our mistakes, happier because of the sadness we’ve known and now wiser because we learned,” tulis Jessica.

Menyelam di Crystal Bay Seakan tak puas menikmati objek wisata darat, perempuan berusia 32 tahun ini pun turut membagikan keseruannya saat berada Crystal Bay. Tempat yang menggabungkan atraksi pantai berpasir yang digemari para penyelam saat berpijak di Bali. Di sini para penyelam akan bertemu dengan ikan Mola-Mola atau ikan matahari. “Ikan mola-mola ini special, mereka biasa hidup di kedalaman laut dan hanya naik ke permukaan ketika di dalam sana dingin. Seperti liburan kenaikan kelas yang hanya setahun sekali, mereka juga hanya kepermukaan setahun sekali. Aku beruntung sekali bisa bertemu mereka,” ungkap Jessica di Instagramnya. Ada begitu banyak kejutan surga flora dan fauna di Crystal Bay yang harus dilihat penyelam. Seperti terumbu karang, pari bintik biru, cumi-cumi, jackfish, tuna, snapper mackerel dan masih banyak lagi. Pantai Pasih Uug Panorama yang memukau dengan laut biru nan jernih membuat kesan foto hari liburan Jessica begitu fresh dan asyik. Pantai Pasih Uug atau Broken Beach yang ada di sebuah tebing memang sangat populer di Bali. Air laut seolah terperangkap dan mengikis tebing membuat hasil tangkapan gambar sangat instagenik dan eksotis. Seperti foto Jessica yang ada di atas kapal. Meski tak berada di dudukan batu bolong secara langsung, namun potret yang dibagikan Jessica membingkai objek alam yang menakjubkan keindahannya. Paduan ini kian menawan dengan tampilan Jessica yang kece dengan topi boater dan kacamata hitamnya. Bali Safari And Marine Park Kian lengkap petualangannya, Jessica pun mengunjungi Bali Safari dan Marine Park. Tempat ini menyediakan habitat asli bagi satwa liar. Kawasan edukatif ini sangat pas dikunjungi bersama keluarga. Jessica yang tampak berani dan bersemangat berada tepat di bawah jaring-jaring besi harimau. Terlihat ia didampingi oleh pemandu lokasi yang tengah memberikan makan harimau. Perjalanannya kali ini mengajak masyarakat untuk mencintai ragam satwa liar di Indonesia, khususnya di Bali. “Take urn! As you can see this is how we put respect to animal,” tulis Jessica.