LIBURAN hanya diam di hotel saja siapa bilang membosankan? Jangan salah, kini staycation di penginapan mewah ada banyak hal yang bisa Anda lakukan salah satunya floating breakfast, seperti yang dilakukan Gisel, Jessica Iskandar, juga Anya Geraldine.

Floating breakfast dalam bahasa Indonesia yaitu sarapan mengapung yang sedang tren di kalangan para pelancong. Gisel, Jessica Iskandar, juga Anya Geraldine penasaran mencobanya.

Masih menjadi tren hingga sekarang, floating breakfast biasa dilakukan wisatawan saat sarapan pagi di atas kolam sambil menikmati sensasi dinginnya air serta pemandangan menyambut fajar yang memanjakan mata, dengan konsep floating breakfast yakni menggunakan keranjang berbentuk bulat atau kotak seperti baki pendek beralaskan gabus tebal yang tahan air.

Seperti apa sih keseruan mereka menjajal floating breakfast? Yuk simak ulasannya berikut ini!

Gisella Anastasia

Artis cantik sekaligus penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol yakni Gisella Anastasia, belum lama ini menggemparkan publik terkait kasus video syur mirip dirinya. Mantan istri Gading Marten tersebut terlihat membagikan unggahannya saat menikmati floating breakfast di Sofitel Bali Nusa Dua dengan mengenakan crop top kembar bareng sang anak Gempita.

Berlokasi di Kawasan Pariwisata Nusa Dua ITDC Lot N5, Nusa Dua, Nusa Dua, Badung, Bali. Sofitel Bali Nusa Dua merupakan resort bintang 5 di tepi pantai yang menawarkan desain perpaduan Prancis dan budaya Bali dengan kolam renang indah, taman hijau nan nyaman serta hamparan pantai berpasir putih bersih memukau.

Dalam postingan tersebut, Gisel pun menuturkan kerinduannya akan resor ini dan segala memorinya.

“Tiba-tiba kangen tempat ini dan semua memorinya..” tulisnya di laman Instagram @gisel_la.

Jessica Iskandar

Pindah ke Bali, Jessica Iskandar tidak pernah berhenti membagikan kegiatannya selama di Pulau Dewata tersebut. Wanita yang namanya sedang ramai di jagat dunia hiburan akibat isu video panas berdurasi 30 detik mirip dirinya, tampak memposting potret saat ia sedang menikmati floating breakfast di The Seminyak-Beach Resort & Spa yang menyajikan hidangan buah-buahan, kelapa, roti hingga teh dengan pemandangan kolam renang dan pepohonan hijau. Jedar pun tampak eksotis dengan bikini kuning yang melekat pada tubuhnya.

Mantan pacar Richard Kyle ini pun mengungkapkan rasa bersyukurnya bisa menikmati floating breakfast di The Seminyak-Beach Resort & Spa.

“So very thankful, incredibly grateful, unbelievably blessed. And it start with floating breakfast.” ungkap Jessica Iskandar di instagram pribadinya @inijedar.

The Seminyak-Beach Resort & Spa merupakan salah satu penginapan incaran para turis di Seminyak yang memiliki kolam renang infinity menghadap ke laut serta lounge dan bar dengan lanskap sunset. Desain bernuansa tradisional Bali,The Seminyak Beach Resort & Spa juga dikelilingi tempat-tempat hits seperti Ku De Ta,Seminyak Square Shopping Mall, Seminyak Village dan masih banyak lagi. Lokasi hotel ini berada di Jalan Kayu Aya, Pantai Seminyak, Kuta, Badung, Bali.

Anya Geraldine

Setelah Gisel dan Jedar, lagi-lagi publik dibuat heboh dengan adanya video porno yang menyeret nama Anya Geraldine. Artis cantik 24 tahun yang terkenal akan body goalsnya itu pun ternyata pernah menikmati floating breakfast dengan baki bulat berisi menu sarapan sehat yakni roti gandum, telur dan buah di Villa Saba 10.

Menyelipkan bunga kamboja di telinganya membuat Anya terlihat semakin ayu dengan latar kolam renang biru nan indah. Villa Saba 10 berlokasi di Jalan Umalas I Nomor 43, Seminyak, Kuta Utara, Badung, Bali tersebut menawarkan menu fasilitas lengkap hingga menu sarapan ala Inggris ataupun Irlandia.