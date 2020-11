KOTA Bandung, Jawa Barat memang identik dengan kreativitas. Tak hanya menghadirkan tempat wisata berbasis alam, wilayah berjuluk Kota Kembang itu juga semakin marak dengan berbagai spot pariwisata kreatif dan unik. Tentu suatu hal yang menjadikan Kota Bandung sebagai destinasi wisata pilihan utama untuk berlibur.

Ada beberapa tempat wisata di Bandung dengan konsep unik, kekinian dan kreatif serta cocok untuk dikunjungi wisatawan baik lokal, domestik maupun mancanegara di antaranya adalah 3 tempat wisata selfie yaitu Rabbit Town, Centrum Million Balls dan This Is Me.

Rabbit Town yang memiliki konsep “The way to more happines” berlokasi di Jalan Rancabentang Nomor 30-32 Ciumbuleuit Bandung, sementara Centrum Million Balls “The Biggest Ball Pool Ever” berlokasi di Jalan Belitung Nomor 10 Merdeka Sumur Bandung dan Wisata Selfie ke-3 yaitu This Is Me “Let The Dream Come True” berlokasi di Jalan Cihampelas Nomor 106 Kota Bandung.

Rabbit Town merupakan wahana wisata yang makin dikenal dengan ikonnya “Love Light”, yaitu sebuah spot menarik yang terdiri dari 88 tiang lampu indah dan artistik, mengusung seni contemporary.

Keunikan lain dari wisata selfie ini adalah terdapat mini zoo. Pada spot ini pengunjung tidak hanya dimanjakan dengan objek selfie saja, melainkan dapat menjadi edukasi dengan mengenal lebih dekat berbagai spesies binatang.

Ada beberapa spot foto menarik di Rabbit Town di antaranya Pink Ice Cream, Ice Cream Party, Axion City, Costum Rental, Jungle Arena, Charming Macaus, Vivid Parrots, Dove Garden, dan Happy Chicken.

Sementara Centrum Million Balls adalah wahana wisata dengan icon “Big Pool Party”, yaitu Kolam Bola Terbesar di Indonesia yang memuat kurang lebih satu juta bola berwarna oranye dengan luas kolam 500 meter persegi. Kelebihan dari wisata selfie ini ialah menyediakan VIP room dan dining area untuk bersantai menikmati makanan dan minuman yang tersedia di area Centrum Million Balls. Sedangkan wisata selfie "This is Me", merupakan tempat rekreasi keluarga dengan ikon Flaminggo Beach yang bertema pantai di tengah kota dengan luas kurang lebih 12x14 meter. Beberapa spot menarik di tempat ini adalah Pink Hotel, Pink Theater, The Beauty Bar, Sunday Mart, Gym Time, Oh My Gummy, Laundry Room.