SALAH satu destinasi wisata yang kini jadi primadona adalah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kawasan wisatanya seperti Pulau Padar, Pulau Komodo, Pantai Merah, dan masih banyak lagi menawarkan keindahan alam yang natural.

Pesona alam Labuan Bajo pun menarik minat banyak kalangan, termasuk para selebriti Tanah Air. Salah satunya yaitu penyanyi dangdut Siti Badriah yang memilih Labuan Bajo untuk merayakan ulang tahunnya bersama suami.

Siti Badriah memasuki usia 29 tahun pada 11 November 2020 lalu. Wanita yang akrab disapa Sibad ini terlihat mendapat kejutan dari sang suami, Krisjiana Baharudin, dan teman-temannya.

Momen bahagia itu terungkap dari beberapa unggahan Sibad dan Krisjiana di akun Instagram pribadi mereka. Suami pelantun lagu "Lagi Syantik" itu terlihat membagikan potret dirinya bersama Sibad.

"Selamat ulang tahun istriku, doa terbaik buat kamu ❤️," tulis Krisjiana dalam unggahan di akun Instagramnya @krisjianabah.

Berdasarkan keterangan lokasi pada unggahan tersebut, mereka tengah berada di Labuan Bajo. Kompak mengenakan pakaian putih dengan pose romantis, keduanya nampak sangat bahagia.

Unggahan tersebut tentu saja langsung mengundang ucapan selamat dan pujian dari netizen.

"My fav couple. Always love being around you two, full of energy n laughs. Happy birthday kak siti, happy terus kalian berdua," tulis akun @yunitasiregar.

"Sayang kalian berdua," tulis @agathavalerie.

"Pasangan best dah. Semoga selalu diberkahi Allah. Aamiinn," tulis @shindywirastuti.

Berbicara tentang Labuan Bajo, salah satu cara terbaik untuk menikmati keindahan alamnya yang menakjubkan adalah dengan naik kapal phinisi atau disebut live on board. Siti Badriah dan Krisjiana pun turut merasakan sensasi mengarungi lautan di atas kapal mewah ini. Tampaknya mereka sangat menikmati waktu berdua.

Seperti dikutip dari unggahan terbarunya di Instagram @sitibadriahh. Siti Badriah tampil cantik dengan balutan pakaian serba putih. Ia terlihat berada di atas kapal bersama suaminya. "Rambutku terbawa angin," tulis Sibad.

Berpose dan menikmati kegiatan berlayarnya, Sibad terlihat begitu eksotis dan seksi. Dengan latar belakang foto berupa dek kayu dan lautan lepas itu menambah kesan natural.