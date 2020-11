PENGEN kulineran ke Korea tapi lagi terhalang pandemi Covid-19? Enggak perlu khawatir, di Jakarta ada banyak kafe kece ala Korea, yang jadi tempat pemersatu fandom Kpop.

Di ibu kota, banyak cafe kece ala Korea yang selalu ramai dikunjungi untuk tempat nongkrong bersama Chingu (teman). Di kafe tersebut bahkan event menarik yang biasa diadakan oleh para Kpopers.

Mulai dari nobar music vidio, surganya spot foto instagenic, hingga kafe yang dibuat oleh member boy group terkenal, semua hadir di Jakarta. Tak usah penasaran, simak yuk ulasan 5 kafe kece pemersatu fandom Kpop yang cocok untuk tempat nongkrong.

Kopi Chuseyo

Cafe yang memiliki cabang lebih dari 50 kota di Indonesia ini adalah salah satu pilihan yang tepat untuk nongkrong bersama teman satu fandom buat ngobrolin grup favoritnya.

Bukan hanya buat nongkrong sambil minum kopi, cafe ini juga selalu mengadakan nobar music video berbagai grup Kpop dan event menarik untuk menyambut setiap idol yang Comback.

Jadi pas banget kan, minum kopi sambil ngobrol dan sing along lagu hits grup Idol Korea bersama Chingu.

Salah satu cabangnya berlokasi di Jalan Citra Garden VII No.7, RT.7/RW.11, Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Oppa Korean Food Cafe

Suka icip-icip makanan khas Korea? Pas banget Oppa Korean menyediakan berbagai menu makanan Khas Negeri Gingseng yang terkenal pedas namun bikin nagih.

Kafe ini selalu menjadi tujuan pada Kpopers untuk melangsungkan event, seperti birthday party dan nobar musik video.

Jadi pas banget kan tempat ini untuk tempat bikin acara dan nongkrong sama teman satu fandom.

Lokasi berada di Jalan KH. Abdullah Syafei No.1, RT.5/RW.6, Tebet, Kota Jakarta Selatan.

Loonami House

Cari spot instagenic bertema Kpop? Wah, cocok banget nih ke Loonami House. Cafe ini adalah surganya spot instagenic yang pasti bikin para Kpopers gabisa berenti foto.

Hampir semua spot fotonya menjadi favorit, yakni ada miniatur boneka Krunk maskot YG Entertainment, dinding yang dipenuhi foto para idol, foto Jennie Blackpink yang sangat besar dan lainya. Maka tak heran jika Loonami House selalu ramai dikunjungi para Kpopers untuk nongkrong sembil berswafoto.

"안녕하세요 Chinggu, Let’s kill this love ❤️ Uda pada tau kan Spot yang satu ini? Yuk merapat loonami house sudah kembali buka setiap Selasa-Minggu jam 10.00am-21.00pm. Jangan lupa photo dan fose ya di @nanabyloona #loonamihouse #akudinana," tulis keterangan foto @loonami_house.

Menu makanan di sini bukan hanya camilan Khas Korea kok. Ada juga camilan lokal seperti roti bakar yang pastinya cocok di lidah orang Indonesia.

Lokasinya berada di Jalan Surya Wijaya No.35, RT.15/RW.7, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat.

Plus Eight Two Cafe

Ada yang tahu siapa pendiri kafe ini? Ya, benar sekali, ia adalah Seo Eunkwang yang merupakan main vocal grup band terkenal di Korea yakni BTOB.

Rupanya +82 adalah kode nomor telepon selular Korea Selatan, mungkin banyak dari kita tidak tau atau tidak menyadarinya.

Walaupun terkesan minimalis dan kasual, namun kafe ini selalu ramai dikunjungi para Kpopers untuk nongkrong bersama teman atau membuat event Kpop menarik.

"Halo! pluseighttwojkt cafe dilengkapi dengan wifi dan musik yang cocok untuk menemani kalian belajar, mengerjakan tugas sekolah, kuliah, pekerjaan, atau untuk ngobrol santai bersama dengan teman-teman kalian!," tulis caption laman Instagram @pluseighttwojkt.

Aneka dessert, coffee dan sajian pasta yang disajikan akan melengkapi teman obrolan Okezoners bersama sahabat.

Lokasinya berada di Jalan Kebayoran Baru No.45, RT.4/RW.7, Gunung, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

88 Korean Kitchen

Yang suka ngidam pengen makan chiken pedas kaya di Drama Korea kayanya 88 Korean Kitchen cocok untuk di datangi.

Kafe yang dibuat oleh orang Korea asli yaitu Jeon Byung Jun atau yang lebih akrab dipanggil Jun Chef ini selalu ramai dikunjungi para Kpopers.

Selain chicken, rupanya sajian khas Korea yang lain pun turun meramaikan menu makanan di kafe ini. Mencicipi makanan khas yang dibuat langsung oleh orang Korea akan membuat sensasi yang berbeda.

Lokasinya berada di Jalan Senayan No.16, RT.4/RW.6, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.