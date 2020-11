PANDEMI Covid-19 memang belum berakhir, namun sejumlah tempat wisata mulai dibuka kembali. Hal ini menjadi kabar bahagia bagi banyak orang yang sudah jenuh dengan kegiatan dari rumah, tak terkecuali selebritis Tanah Air.

Sejumlah artis mulai mengisi waktu luang untuk pergi berlibur. Pastinya dengan protokol kesehatan ketat.

Salah satu destinasi yang jadi favorit adalah air terjun atau curug. Kebanyakan dari mereka memilih tempat wisata alam ini untuk melepas stres setelah beberapa bulan tidak bepergian.

Penasaran kan siapa saja mereka? Berikut Okezone telah merangkumkan ulasannya :

1. Ranty Maria

Baru-baru ini aktris Ranty Maria terlihat tengah menikmati kesegaran air di Curug Love. Lewat akun instagram miliknya @rantymaria, pemain sinetron ‘Putri untuk Pangeran’ ini membagikan momen keseruannya. Dalam unggahan tersebut Ia terlihat tengah berpose di aliran air dari curug. Mengenakan setelan hitam Ranty terlihat sangat cantik, dihimpit tebing kecoklatan memberi kesan eksotis.

"Pertama kali ke curug!! seneng banget, pengen ke curug lainnya, curug apa yang harus bgt di datengin? comment please!," ujar Ranty Maria.

Curug Love merupakan satu wisata alam di Bogor yang menyuguhkan pemandangan indah dan asri dengan pepohonan dan batuan alamnya. Terletak di Desa Bantar Karet, Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

2. Syahnaz Sadiqah

Selanjutnya ada Syahnaz Sadiqah yang mengunjungi sebuah Curug di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Tidak sendiri, wanita yang kerap disapa Nanaz ini bersama sang suami dan rekan-rekan artis di antaranya Valerie Tifanka, Ryana Dea, hingga Debby Shinta.

Sebelum sampai ke lokasi curug, Syahnaz dan rombongan menempuh jalan yang naik turun. Namun hal itu tak membuat kapok, nampaknya Ia menikmati kegiatan bermain air di alam terbuka. Melalui foto yang diunggahnya Adik dari Raffi Ahmad itu mengaku ketagihan bermain di curug.

"Bener-bener ketagihan main di curug. Seruuu banget apalagi kalo udh berenang berasa bgt airnya fresshhhhh Nextnya ke curug mana lagi ya yang asik? #curugsquad," tulis Syahnaz pada instagram @syahnazs.

3. Darius Sinathrya

Suami Dona Agnesia ini terlihat mengunjungi Curug Leuwi Hejo yang berada di Desa Cibadak, Bogor, Jawa Barat. Foto bersama dengan latar belakang air terjun indah membuat Darius dan teman-temannya tampak bahagia.

Air terjun landai dengan air yang jernih, tebing batu di alam hijau sangat pas untuk melepas penat bareng sahabat dan kerabat. Mereka menikmati rekreasi tersebut dengan berenang bersama.

4. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad

Pasangan ini memboyong keluarga dan rekan-rekan artis untuk berlibur ke Sumba, NTT. Salah satu tempat wisata yang mereka sambangi yakni Air Terjun Lapopu.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina alias Gigi membagikan keseruan mereka lewat akun instagram @raffinagita1717. Dalam unggahan tersebut terlihat Nagita yang tersenyum manis ke arah kamera dengan pemandangan air terjun yang eksotis dibelakangnya. Mengenakan pakaian renang dan kacamata di kepalanya, ibu satu anak ini selalu berhasil membuat netizen terpesona.

5. Pevita Pearce

Yang terakhir ada Pevita Pearce. Sebagai aktris multitalenta Pevita pasti disibukkan dengan berbagai kegiatan. Meski begitu ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk liburan di tengah kesibukannya. Seperti halnya saat masa peralihan akibat pandemi covid-19 ini juga.

Beberapa saat lalu pemain film Sri Asih ini tampak sedang berada di Bali. Ia juga mengunjungi Air Terjun Aling-Aling yang berada di Kabupaten Buleleng, Bali Utara.

Pevita Pearce tampak cantik saat berpose duduk menghadap ke air terjun dan menoleh ke arah kamera. Tak cukup berenang ia juga terlihat mencoba kegiatan water slide, yaitu meluncur di atas batuan dengan aliran air yang cukup deras.