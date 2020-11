ARIEL Tatum dikenal sebagai artis cantik yang hobi makan dan liburan. beberapa kali, Ariel Tatum berbagi momen wisata kuliner yang menyenangkan.

Banyak pilihan kuliner yang disukai Ariel Tatum saat jalan-jalan. Tak hanya mengunggah hasil masakannya di Instagram, artis 24 tahun ini pun suka berburu kuliner di restoran saat traveling.

Dilansir dari akun Instagram @arieltatum, berikut empat restoran yang pernah dikunjungi Ariel Tatum saat wisata kuliner. Daripada penasaran, simak yuk Okezoners!

Keio Plaza Hotel, Tokyo

Hotel mewah di Tokyo ini bernuansa hangat dan menyediakan pusat perbelanjaan, gym, dan 11 restoran. Di Hotel Keio Plaza tersedia berbagai pilihan restoran dengan konsep dan suasana yang berbeda-beda.

Menu yang disajikan sangat beragam mulai dari masakan Jepang, Korea dan Asia lainnya, hingga ala Western. Kawasan Keio Plaza Hotel berada di Nishishinjuku, Kota Shinjuku, Tokyo, Jepang.

Dalam foto yang diunggahnya Ariel Tatum tengah berada di salah satu restoran di sana. Dengan pemandangan malam Tokyo dari atas, Ia tampak menikmati malam ditemani minuman berhias karakter Hello Kitty.

"LOOK ITS THE CUTEST DRINK EVER!!!! 😍❤️," tulis Ariel Tatum.

La Maison de la Truffe Marbeuf, Paris

Restoran yang berlokasi di Kota Paris, Prancis ini terkenal menyajikan truffle melalui produk berkualitas tinggi dan menu yang menawarkan masakan tradisional kota romantis tersebut. Paling populer adalah berbagai olahan jamurnya, namun ada juga menu lainnya seperti steak, risotto, salad, desert dan masih banyak lagi.

Ariel Tatum pun menyebut restoran ini sebagai rumah keduanya di Paris karena menyajikan menu favoritnya.

Dari segi arsitektur mengusung gaya art deco dengan desain yang apik sehingga menciptakan suasana yang mewah dan nyaman. Untuk mencicipi olahan di restoran ini kisaran harganya antara Rp1-2 jutaan.

Can Majó Restaurant, Barcelona Saat liburan ke Barcelona, Spanyol Ariel Tatum tampak singgah ke restoran ini. Lokasi tepatnya di Car. de l'Almirall Aixada, Barcelona, Spanyol. Tempatnya berada dekat pesisir laut, sangat cocok untuk makan bersama kerabat atau pasangan. Restoran klasik ini disebut memiliki layanan yang sempurna, bumbu pada masakan tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Pilihan menunya mulai dari berbagai seafood premium, barbeku, hingga masakan khas Eropa. Di sini Ariel Tatum memilih menu Paella, yaitu nasi khas Spanyol dengan bumbu dan seafood. Terlepas dari menikmati Paella, saat itu Ariel Tatum tetap merindukan makanan tanah air. Hal tersebut diungkapkan Ariel lewat caption di unggahannya. Tapi ya, sudah seminggu disini. rindu makanan padang. Sudah rindu rendang. Sudah rindu pecel ayam. Sambel mangga. Ayam woku. INDOMIE PAKE RAWIT!!!! ," tulis Ariel Tatum . "Apa artinya di Spanyol tanpa makan Paella!Tapi ya, sudah seminggu disini. rindu makanan padang. Sudah rindu rendang. Sudah rindu pecel ayam. Sambel mangga. Ayam woku. INDOMIE PAKE RAWIT!!!!," tulis

Orient8, Hotel Muria Jakarta Terakhir, Ariel Tatum mengunjungi restoran di Jakarta, yakni Orient8. Restoran mewah ini menyajikan beragam makanan dari beberapa negara. Tampilan ruang makan luas dengan desain yang memesona. Interior di dalamnya sangat klasik dengan sentuhan gaya vintage dan warna putih yang mewah nan elegan. Ada banyak pilihan menu yang ditawarkan mulai dari hidangan Asia sampai Western. Baik makanan berat maupun makanan penutup disajikan dengan kualitas terbaik. Lokasinya di salah satu hotel termewah ibu kota, tepatnya di Hotel Mulia, Lantai LG, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat. Kisaran harganya mulai dari Rp200 ribu hingga Rp500 ribuan.