DENA Rachman suka membagikan potret liburannya keliling dunia. Salah satunya ia pernah melancong ke Amerika Serikat, berkunjung ke banyak destinasi ikonik.

Saat berada di Amerika Serikat, Dena rachman berburu spot wisata yang laris diburu turis. Seperti ia menyambangi White House di Washington DC.

Artis cilik transgender yang mengaku berpindah keyakinan menjadi seorang nasrani ini pun membagikan potretnya saat berada pelataran White House hingga Washington Square Park. Makin penasaran kan dengan kegiatannya?

Dilansir Okezone dari akun Instagram @denarachman, berikut empat momen seru saat Dena Rachman liburan ke Amerika Serikat.

Dena Rachman di depan White House

Potret Dena Rachman di depan White House yang menjadi tempat tinggal Presiden Amerika Serikat sangat menawan. Pada unggahan tersebut, di pelataran White House terdapat pepohonan tanpa daun, pagar hitam rumput hijau serta jalanan yang bersih membuat postingan Dena semakin cantik.

“Happy #4thofjuly, land of the (not-so) free & the home of the (karen-ly) brave!🇺🇸” tulis Dena Rachman di laman instagram @denarachman.

Selain menjadi kediaman Presiden, White House menjadi tempat wisata incaran wisatawan untuk mengabadikan momennya saat berada di Amerika Serikat. Bangunan ini terbuat dari batu Aqua dan kemudian di cat putih dan memiliki 6 lantai serta 132 kamar berfungsi sebagai tempat kerja juga tempat tinggal. Di dalam White House menyimpan berbagai karya seni dan benda bersejarah yang menjadi catatan perjalanan Amerika. Lokasinya berada di 1600 Pennsylvania Avenue di ibu kota federal Washington, DC.

Dena Rachman di Lincoln Memorial

Lincoln Memorial merupakan monumen yang dibangun untuk memperingati jasa Abraham Lincoln presiden ke 16. Berada di seberang Monumen Washington, tempat ini menawarkan bangunan klasik yang megah dengan arsitektur Yunani. Ikon dari tempat ini adalah patung Abraham Lincoln berukuran cukup besar dan spot ini juga menjadi incaran wisatawan berswafoto. Wisata ini tidak dikenakan biaya, sehingga Anda bebas mengelilingi Lincoln Memoria sepuasnya.

Dena pun memposting dirinya saat di depan patung Abraham Lincoln dengan pose cool mengenakan pakaian berwarna hitam dan disusul dengan caption, “Happy Memorial Day!🇺🇸” di instagram pribadi bintang film Flight 555.

Potret Dena Rachman di U.S Capitol

Berlokasi di Bukit Capitol di ujung timur National Mal. Tempat wisata yang dikenal dengan kantor Kongres Amerika Serikat yakni U.S Capitol selalu ramai dikunjungi wisatawan. Berkunjung kesini, Anda akan dipandu oleh tour guide untuk berkeliling United States Capital sambil melihat ruang kerja senat Amerika Serikat. Di dalam bangunan megah bernuansa klasik ini terdapat restoran yang akan memuaskan lidah pengecapnya, menyajikan berbagai menu western khas Amerika Serikat.

Bahkan, Dena Rachman menyempatkan berkunjung ke Unites States Capitol di tengahnya hujan salju meskipun hanya di depan gedung saja. Ia juga membuat caption lucu berbahasa inggris yang intinya bisakah kamu melihat saya tersenyum di lebatnya hujan salju?

“What are the odds seeing my fave building in DC covered in snow? Can you see I’m smiling?☺️❄️🇺🇸” ujar Dena Rachman.

Rindu Washington Square Park

Rindu dengan Amerika Serikat, Dena Rachman mengunggah foto Washington Square Park yang merupakan wisata hemat di Negeri Paman Sam. Berlokasi di area Greenwich Village, Lower Manhattan, New York City. Tempat ini gampang ditempuh dengan kendaraan umum dan menawarkan pemandangan gapura bernama Washington Centenary Arch yang menjadi ikonik taman ini. Terdapat air mancur cukup besar di tengah taman Washington, pengunjung bisa berfoto ria di sana. Saat berada di taman ini, wisatawan dapat melihat para musisi jalanan bernyanyi merdu.

“Oh how I miss you my village!♥️” jelas wanita 33 tahun tersebut.